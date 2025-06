Angelo Di Nardo Sindaco di Ortona: una vittoria per il futuro

Ortona (Chieti) ha scelto Angelo Di Nardo come suo nuovo sindaco, sancendo una vittoria significativa al ballottaggio. L’esito, delineato dai dati parziali che lo vedono superare il 60% delle preferenze, consolida la sua posizione come figura centrale per il futuro amministrativo della città. La coalizione vincente, articolata attorno a Fratelli d’Italia e a tre liste civiche – “Città che Amo”, “Forza Giusta per Ortona” e “Di Nardo Sindaco” – ha prevalso su Nicola Fratino, sostenuto da un’ampia compagine di centrodestra comprendente Forza Italia, Lega, Noi Moderati e le civiche “Alleanza per Ortona” e “Ortona Popolare”. La presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al comitato elettorale testimonia l’importanza strategica di questa tornata elettorale per il panorama politico regionale.La vittoria di Di Nardo, giovane imprenditore trentasette, segna una discontinuità generazionale e una riaffermazione di un progetto politico incentrato sulla ricostruzione del capitale sociale cittadino. Oltre alla celebrazione immediata, le dichiarazioni del neo sindaco rivelano una visione ambiziosa e un impegno profondo verso la comunità ortonese. L’auspicio di una città “matura”, capace di proiettarsi con fiducia verso il futuro, si traduce in un programma basato sull’inclusione e sull’equità territoriale.La promessa di evitare una frattura tra il centro urbano e le contrade, spesso terreno di disagi e marginalizzazioni, rappresenta un elemento cruciale del suo mandato. La necessità di una gestione amministrativa paritaria, che garantisca pari dignità a tutte le aree del territorio, riflette una consapevolezza delle criticità che hanno caratterizzato la storia amministrativa locale. Si tratta di un impegno a superare la frammentazione e a promuovere una visione unitaria, capace di valorizzare le specificità di ogni area senza creare disparità.La prospettiva di un programma quinquennale, strutturato attorno a obiettivi a medio e lungo termine, evidenzia l’intenzione di perseguire un modello di sviluppo sostenibile, fondato sulla prudenza e sulla perseveranza. Di Nardo intende evitare derive populiste e scelte superficiali, privilegiando la costruzione graduale di infrastrutture e servizi, capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. Questa visione a lungo termine implica una governance responsabile e una gestione efficiente delle risorse pubbliche, orientata al benessere collettivo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di Ortona. L’attenzione alla “ricostruzione del tessuto sociale” denota una volontà di riconnettere le persone, di rafforzare il senso di appartenenza e di promuovere la coesione sociale, elementi imprescindibili per un futuro prospero e resiliente.