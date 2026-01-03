Anomalia sulla linea Adriatica: Frecciarossa impattato, passeggeri isolati

Un evento di grave anomalia ha interrotto ieri la normale operatività della linea ferroviaria Adriatica, nel tratto cruciale tra le stazioni di Orta Nova e Incoronata, in provincia di Foggia.

L’incidente, che ha comportato il coinvolgimento di un treno Frecciarossa, non ha avuto come protagonista detriti o materiale estraneo sui binari, ma un cedimento strutturale di cavi di alimentazione elettrica.

La caduta dei cavi ha provocato un impatto violento sulla cabina di guida del convoglio in corsa, danneggiandone significativamente la vetrata, come testimoniato dal passeggero Gabriele Motta.

L’urto, avvenuto mentre il treno procedeva a una velocità di 170 chilometri orari, ha generato un’accelerazione improvvisa, seppur mitigata da un arresto controllato che ha evitato una frenata brusca.

Il passeggero Motta descrive l’esperienza come un “colpo violentissimo”, evidenziando la fragilità della vetrata della cabina di guida, incrinata in una percentuale significativa, e la ricaduta dell’impatto anche sui finestrini dei passeggeri.

Le conseguenze immediate del cedimento dei cavi hanno causato un blocco totale della linea, relegando il Frecciarossa in una posizione isolata nell’entroterra foggiano.

La mancanza di alimentazione elettrica ha comportato una progressiva perdita di funzionalità a bordo del treno: assenza di illuminazione, ventilazione e condizionamento, con conseguente disagio per i passeggeri.

Anche i servizi igienici sono stati immediatamente compromessi per la mancanza di energia necessaria al loro funzionamento.

La gestione dell’emergenza, a detta del passeggero, ha rivelato lacune significative nella pianificazione e nell’esecuzione delle procedure strutturate.

L’afflusso incontrollato di persone e l’assenza di un sistema di tracciamento dei passeggeri durante le operazioni di reimbarco hanno contribuito a creare un quadro di confusione e disorganizzazione.

La reattività e la disponibilità del personale ferroviario sono state fondamentali per cercare di gestire la situazione, ma non sono state sufficienti a compensare la mancanza di protocolli operativi consolidati.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e sulla necessità di un aggiornamento delle procedure di gestione delle emergenze, con particolare attenzione alla tutela dei passeggeri e all’ottimizzazione della comunicazione in situazioni di crisi.

L’indagine sarà volta a determinare le cause del cedimento dei cavi e a prevenire il ripetersi di simili eventi.