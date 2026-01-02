Aquila: 2,4 milioni per anziani, tra autonomia e tecnologia

L’Amministrazione Comunale dell’Aquila ha recentemente approvato una revisione strategica di un progetto di significativa importanza sociale, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, focalizzato sull’inclusione e la coesione sociale.

L’investimento complessivo di 2.460.000 euro si configura come una risposta concreta alle crescenti esigenze di assistenza e supporto per la popolazione anziana non autosufficiente, con un’attenzione particolare alla prevenzione dell’istituzionalizzazione.

Il progetto, precedentemente riconosciuto idoneo al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si articola in due linee d’intervento complementari, progettate per affrontare le sfide dell’invecchiamento della popolazione in modo innovativo e multidimensionale.

La “Linea A” si concentra sulla riqualificazione di sessanta nuclei abitativi privati.

Questa iniziativa non si limita alla ristrutturazione fisica degli alloggi, ma integra l’introduzione di tecnologie domotiche all’avanguardia.

L’obiettivo è creare ambienti di vita intelligenti e personalizzabili, in grado di supportare l’anziano nel mantenimento della sua autonomia e sicurezza.

Parallelamente, si prevede un potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare, ampliando l’offerta di supporto personalizzato e riducendo il rischio di isolamento sociale.

La “Linea C” interviene sulla residenza pubblica Icsa (precedentemente Onpi), un’istituzione storica che necessita di una trasformazione radicale per rispondere alle nuove esigenze.

Il progetto prevede la creazione di gruppi appartamento, destinati a ospitare quaranta anziani non autosufficienti già residenti nella struttura.

Questa riorganizzazione non è solo un intervento edilizio, ma un cambiamento di paradigma: si passa da una struttura centralizzata a un modello di cura più familiare e orientato alla persona.

Gli interventi nella residenza Icsa includono ristrutturazioni impiantistiche volte all’efficienza energetica, la rimozione delle barriere architettoniche per garantire accessibilità e sicurezza, e l’installazione di sistemi avanzati che favoriscano l’autonomia degli ospiti.

L’adozione di tecnologie innovative non si limita al comfort, ma mira a promuovere la partecipazione attiva dell’anziano alla vita sociale e a stimolare le sue capacità residue.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale si traduce in un edificio più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Il progetto, che coinvolgerà direttamente cento beneficiari, rappresenta un investimento nel futuro della comunità dell’Aquila, promuovendo modelli abitativi innovativi che privilegiano l’autonomia, la deistituzionalizzazione e la permanenza dell’anziano in contesti di vita più accoglienti e sicuri.

Si tratta di un passo fondamentale per la costruzione di una rete di servizi sociali moderni, inclusivi e capaci di rispondere alle sfide demografiche e sociali del nostro tempo, come sottolineato congiuntamente dal Sindaco Pierluigi Biondi e dall’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.

L’iniziativa testimonia un impegno concreto verso una società più equa e solidale, dove l’anzianità non è sinonimo di marginalizzazione, ma un’opportunità di crescita e condivisione intergenerazionale.