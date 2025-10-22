Aquila a rischio: la città lotta contro la riforma delle Dogane

La città dell’Aquila si trova sull’orlo di una trasformazione amministrativa che rischia di segnare un punto di svolta negativo per il suo sviluppo economico e sociale.

A pochi giorni dall’entrata in vigore della riforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevista per il primo novembre, il capoluogo abruzzese si appresta a perdere una componente cruciale della sua struttura organizzativa: l’ufficio dirigente, destinato al trasferimento a Pescara.

Questa decisione, percepita come una sottrazione di risorse e competenze, ha scatenato un’ondata di proteste e preoccupazioni da parte delle forze di opposizione, che si sono fatte interpreti delle voci dei lavoratori, dei sindacati e di una comunità intera che si sente marginalizzata.

Il gesto di protesta, culminato in una manifestazione davanti alla sede dell’Agenzia, con lo striscione “Biondi, parlaci delle Dogane”, non è solo un atto di solidarietà verso il personale coinvolto, ma anche un segnale forte della volontà di contrastare una riforma che si preannuncia penalizzante per l’intero territorio.

I consiglieri comunali firmatari della protesta evidenziano come questa riorganizzazione amministrativa determini un vero e proprio spostamento del baricentro economico e gestionale verso la costa, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana degli operatori locali, costretti a spostamenti onerosi e a lunghe attese per adempimenti anche di routine.

Allo stesso tempo, il rischio di trasferimenti forzati per il personale dell’Agenzia solleva interrogativi sui disagi familiari e sulla perdita di competenze preziose per la città.

Il ridimensionamento dell’ufficio aquilano, che vedrà la riduzione del personale da nove a sole tre posizioni organizzative, appare in contrasto con gli ingenti investimenti effettuati negli ultimi anni per rafforzare la presenza dell’Agenzia nel capoluogo abruzzese, come testimonia la moderna sede di Piazza Santa Giusta e il progetto del laboratorio di formazione professionale.

La paura è quella di assistere a una progressiva desertificazione della città, trasformandola in una periferia priva di un ruolo strategico nel sistema economico regionale.

I consiglieri comunali esprimono una ferma richiesta al sindaco Pierluigi Biondi affinché si adoperi per ottenere una sospensione dell’entrata in vigore della riforma e per sollecitare una revisione complessiva dell’impianto normativo, rivolgendosi direttamente al viceministro Maurizio Leo.

L’obiettivo è quello di preservare l’identità e il ruolo dell’Aquila, contrastando una decisione che appare dettata da logiche centralizzatrici e poco attente alle specificità territoriali.

L’iniziativa, sostenuta da un ampio fronte politico che include esponenti di “L’Aquila Nuova”, “L’Aquila Coraggiosa”, Avs, Partito Democratico, “Il Passo Possibile”, Gruppo misto, Azione e “99 L’Aquila”, testimonia la crescente preoccupazione e la determinazione della comunità aquilana a difendere il proprio futuro e a rivendicare un ruolo attivo nel processo di sviluppo regionale.

La battaglia per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si configura, dunque, come una battaglia più ampia per la salvaguardia dell’identità e della vitalità dell’Aquila.