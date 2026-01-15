Aquila, processo a palestinesi: sentenza cruciale sull’associazione terroristica

Venerdì 16 gennaio, la Corte d’Assise dell’Aquila è chiamata a emettere la sentenza di primo grado in un processo complesso e delicato, che coinvolge tre cittadini palestinesi – Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh – imputati per associazione con finalità terroristica.

La richiesta di condanna avanzata dalla Procura si estende fino a dodici anni di reclusione per Yaeesh, nove per Irar e sette per Doghmosh, aprendo una fase cruciale nell’evoluzione di un’inchiesta intrisa di implicazioni internazionali e questioni di diritto processuale.

L’avvio del procedimento giudiziario affonda le sue radici in una richiesta di arresto provvisorio, formalizzata il 24 gennaio 2024, proveniente dalle autorità israeliane, con l’intento di avviare una successiva procedura di estradizione.

Questa richiesta, sebbene inizialmente accolta con la detenzione di Yaeesh, è stata successivamente respinta il 12 marzo 2024, in virtù di seri dubbi sollevati in merito al rispetto dei diritti umani e alla possibilità di trattamenti contrari alla dignità costituzionale nel contesto del sistema penitenziario israeliano.

Tale decisione, cruciale per il rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale e dei trattati stipulati dall’Italia, ha portato all’apertura di un’indagine autonoma da parte della Procura dell’Aquila, estendendo le accuse anche a Irar e Doghmosh.

Il dibattimento si è rivelato terreno di scontro interpretativo tra l’accusa, che sostiene l’esistenza di un’associazione con finalità terroristiche, e la difesa, che contesta la validità dell’impianto accusatorio.

Un elemento centrale del confronto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti: l’accusa li inquadra nell’alveo del terrorismo, mentre la difesa ne rivendica una lettura in chiave di azioni riconducibili a un conflitto armato, sollevando interrogativi complessi circa la distinzione tra atti di guerra e atti di terrorismo, e il conseguente impatto sulla determinazione della responsabilità penale.

In particolare, la difesa ha evidenziato la mancanza di prove dirette che colleghino Yaeesh a violenze perpetrate contro civili, ponendo in discussione l’affidabilità delle prove materiali raccolte e la correttezza delle interpretazioni linguistiche relative alle comunicazioni intercettate a carico di Irar e Doghmosh.

Le perizie di parte, presentate dai difensori, hanno messo in luce possibili incongruenze e possibili errori di traduzione, alimentando dubbi sulla veridicità delle interpretazioni fornite dalla Procura.

Le richieste formulate dalla difesa mirano a ottenere l’assoluzione dei tre imputati, sulla base della non sussistenza del fatto.

In via subordinata, è stata avanzata una richiesta di riduzione della pena per Anan Yaeesh, riconoscendo, implicitamente, la possibilità di una mitigazione della responsabilità.

La sentenza imminente rappresenta quindi un punto di snodo non solo per i tre imputati, ma anche per l’interpretazione della legge in relazione a contesti internazionali complessi e per la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, in conformità con i principi costituzionali e le convenzioni internazionali.