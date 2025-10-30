Aquila, scoperto sistema di microtelecamere illegali in affitto.

Un’inquietante vicenda di violazione della privacy ha scosso la periferia ovest dell’Aquila, portando alla luce una rete di microtelecamere nascoste in appartamenti in affitto all’interno di un condominio.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno portato all’individuazione del proprietario degli immobili, un uomo di 56 anni residente in città, ora denunciato per invasione di domicilio e interferenze illecite nella vita privata, reati che configurano una grave compromissione dei diritti fondamentali.

La scoperta è avvenuta a seguito della denuncia presentata da una giovane studentessa fuori sede, profondamente turbata dall’individuazione di un dispositivo di sorveglianza occultato all’interno del suo alloggio.

La tempestività dell’intervento della Squadra Volante e il conseguente decreto di perquisizione, anche digitale, hanno permesso di avviare un’indagine approfondita che ha rapidamente esteso la sua portata.

L’analisi del dispositivo mobile in possesso dell’indagato ha rivelato l’esistenza di un’applicazione sofisticata, in grado di gestire e trasmettere in tempo reale i flussi video provenienti dalle microtelecamere installate in diversi appartamenti.

L’indagine, sviluppatasi in un’escalation di scoperte, ha portato all’identificazione di decine di dispositivi nascosti, prevalentemente in ambienti privati come i bagni, violando in maniera sistematica la sfera intima di studenti universitari e allievi della Scuola di ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, ignari di essere oggetto di una sorveglianza occulta.

La perquisizione nell’abitazione e nel garage dell’uomo ha fatto emergere un quadro ancora più allarmante: un numero considerevole di microtelecamere ancora imballate, suggerendo una pianificazione e una portata dell’attività illecita ben più ampia di quanto inizialmente ipotizzato.

Il ritrovamento di una ingente somma di denaro, pari a ottantamila euro, ha destato particolare attenzione nelle forze dell’ordine, che ritengono questi fondi presumibilmente derivanti dalle attività illegali intraprese.

Le indagini sono ora focalizzate sulla ricostruzione dell’arco temporale in cui tali condotte sono state perpetrate, al fine di accertare se si siano verificate violazioni simili in passato e di identificare eventuali altre vittime ignare.

L’episodio solleva interrogativi significativi sulla necessità di rafforzare i controlli e i meccanismi di tutela della privacy, soprattutto in contesti abitativi come quelli degli affitti, dove la vulnerabilità degli inquilini può essere amplificata.

Si sta valutando se l’uomo agisse da solo o facesse parte di un’organizzazione più ampia, elemento cruciale per comprendere la motivazione e la portata di questa sconcertante violazione dei diritti fondamentali.