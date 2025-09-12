Aquila, sit-in ProPal: bloccate Leonardo e Thales Alenia Space

Questa mattina, l’area industriale ovest dell’Aquila è stata teatro di una vibrante e determinata mobilitazione.

Gruppi di attivisti ProPal hanno interrotto l’accesso principale alle sedi di Leonardo e Thales Alenia Space, dando avvio a un sit-in che riflette una profonda preoccupazione per il ruolo dell’industria bellica e il conflitto israelo-palestinese.

L’azione, che ha generato momenti di tensione con le forze dell’ordine, si configura come l’escalation di un’attività di sensibilizzazione iniziata mesi fa con una campagna di volantinaggio capillare.

La protesta, che vede la partecipazione di attivisti provenienti da diverse aree dell’Abruzzo, non si limita a un semplice blocco stradale.

I manifestanti, esibendo cartelli incisivi, denunciano esplicitamente il presunto coinvolgimento economico di Leonardo Spa nel conflitto, accusandola di trarre profitto dalla sofferenza umana.

La richiesta di allontanamento dell’azienda dalle istituzioni accademiche, espressa in uno dei cartelli, sottolinea una volontà di contrastare l’influenza dell’industria militare anche nel campo della ricerca e dell’istruzione.

La presenza di agenti della Digos e di una squadra antisommossa testimonia la delicatezza del contesto e la potenziale carica emotiva della protesta.

Tuttavia, l’azione degli attivisti si inserisce in un più ampio movimento globale che contesta il ruolo delle aziende fornitrici di armamenti e la loro responsabilità nelle conseguenze dei conflitti armati.

Un elemento significativo della mobilitazione è la solidarietà espressa verso i tre palestinesi Anan Yaheesh, Ali Irar e Mansour Dogmosh, attualmente sotto processo all’Aquila con l’accusa di terrorismo internazionale.

La loro vicenda, percepita come un simbolo di ingiustizia e di stigmatizzazione della comunità palestinese, alimenta la rabbia e la determinazione dei manifestanti.

Lo slogan “Sabotiamo la guerra, blocchiamo tutto” incapsula l’intento di disconnettere economicamente e simbolicamente le aziende coinvolte nel settore bellico, mirando a interrompere il ciclo di violenza che affligge il Medio Oriente e a promuovere un futuro basato sulla pace e sulla giustizia sociale.

L’azione rappresenta un atto di disobbedienza civile volto a sollevare un dibattito urgente sulla responsabilità delle aziende, sull’etica della produzione di armi e sul diritto alla autodeterminazione dei popoli.