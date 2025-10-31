Aquila, spionaggio negli affitti: indagini e silenzio sulla vicenda.

L’incresiazione si diffonde, avvolta in un silenzio calcolato.

L’avvocato Roberto De Cesaris, difensore dell’uomo – 56enne residente all’Aquila – indagato per l’installazione occulta di dispositivi di sorveglianza nei bagni di diverse unità abitative destinate al turismo breve, si è limitato a un laconico “non rilasciamo dichiarazioni”.

La vicenda, gravida di implicazioni legali e morali, si configura come un’inquisizione popolare, alimentata da un crescente senso di violazione della privacy e di profondo smarrimento dei confini etici.

L’indagato, nel tentativo di eludere i riflettori mediatici, ha trascorso la mattinata nel suo esercizio commerciale, situato nel cuore del centro storico aquilano.

Un breve tentativo di approccio da parte di giornalisti, sia all’inizio e che al termine della sua attività lavorativa, si è concluso con una rapidissima fuga, abilmente orchestrata attraverso una barriera di autovetture.

Le quindici denunce formali, presentate dagli inquilini del condominio coinvolto, dipingono un quadro allarmante.

L’accusa, formulata in termini di “interferenza illecita nella vita privata” (articolo 153-ter del codice penale), evidenzia una presunta violazione sistematica del diritto alla riservatezza.

La configurazione precisa del reato, e la determinazione della motivazione alla base di tale comportamento, rimangono al momento elementi da accertare, in attesa delle indagini preliminari.

Al di là dell’aspetto puramente legale, la vicenda solleva interrogativi più ampi riguardanti la crescente diffusione di tecnologie di sorveglianza, spesso utilizzate in contesti apparentemente sicuri, e il conseguente, e sempre più labile, confine tra controllo e violazione dei diritti individuali.

L’economia del turismo breve, basata sulla condivisione di spazi privati, sembra aver amplificato questa tendenza, creando un terreno fertile per abusi e comportamenti inaccettabili.

L’episodio aquilano, lungi dall’essere un caso isolato, rappresenta un campanello d’allarme, che invita a una riflessione approfondita sulla necessità di rafforzare la tutela della privacy e di definire con maggiore chiarezza i limiti entro i quali le tecnologie di sorveglianza possono essere impiegate, garantendo al contempo la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Il silenzio dell’avvocato, in questo frangente, amplifica il senso di inquietudine e l’urgenza di una risposta giuridica e sociale adeguata.