Area di Risulta: Tra Accuse, Storia e Rinascita a Pescara

L’area di risulta di Pescara, un tempo percepita come una sfida irrisolta, un’area grigia e inutilizzata che affliggeva la città, è oggi al centro di un acceso dibattito politico, innescato dalle recenti accuse di “lavori spezzatino” mosse dal Partito Democratico in relazione alla costruzione della sede regionale dell’Abruzzo.

La replica del sindaco Carlo Masci si configura non solo come una difesa delle azioni intraprese, ma come una narrazione che riafferma una visione di lungimiranza e capacità di concretizzazione, in netto contrasto con una storia di immobilismo e promesse disattese.

Il sindaco sottolinea come l’area di risulta, per quasi quattro decenni, sia rimasta un “sogno proibito”, un obiettivo elusivo che ha visto fallire numerosi tentativi.

Questa frustrazione collettiva era intrinseca alla percezione di una sfida insormontabile, un problema strutturale legato a vincoli urbanistici, problematiche ambientali e una mancanza di risorse adeguate.

La trasformazione odierna, dunque, non è frutto di un’operazione immediata, ma di una strategia complessa che richiede perseveranza e competenze specifiche.

La visione del sindaco si articola su un piano di intervento multifasico, con una cronologia di azioni ben definite.

La prima fase, già completata, ha riguardato la bonifica del sito, un intervento cruciale per sanare un’area gravata da problematiche ambientali che ne ostacolavano l’utilizzo.

Parallelamente, sono in corso lavori per la realizzazione di un parcheggio a sud e di un parco, interventi volti a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla gara in corso per la progettazione di un parcheggio centrale sotterraneo e di una piazza/parco in superficie, elementi che contribuiranno a ridefinire l’identità dell’area.

Infine, l’approvazione da parte della Regione Abruzzo del Documento di indirizzo progettuale per la nuova sede regionale, attesa da ben 55 anni, segna un punto di svolta significativo.

Masci, nel suo intervento, non si limita a controbattere le accuse, ma contestualizza l’attuale situazione in un quadro storico più ampio, evidenziando l’abissale divario tra la sua amministrazione e le precedenti, accusate di incapacità di visione e di azione.

Il “ritardo” di qualche settimana o mese denunciato dal PD, viene ridimensionato in confronto ai decenni di inattività e alla mancanza di progetti concreti che hanno caratterizzato il passato.

Questa prospettiva storica, al di là della polemica politica, mira a restituire alla cittadinanza una narrazione che esalti il valore del lavoro svolto e che sottolinei la trasformazione radicale di un’area che, fino a poco tempo fa, rappresentava un simbolo di incompiutezza e di promesse non mantenute.

La sua è una difesa che si tinge di orgoglio per un risultato atteso da generazioni, un risultato che testimonia la capacità di una comunità di superare ostacoli apparentemente insormontabili e di restituire alla città un pezzo mancante del suo sviluppo urbano e sociale.