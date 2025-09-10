Arte e fede: l’opera di Erika Fossati commuove il Papa

L’eco della guerra di Gaza risuona con un’intensità straziante, ma trova un’inattesa modulazione attraverso l’arte di Erika Fossati.

La sua creazione, intitolata “Maria, Regina della Pace”, non si limita a rappresentare il dolore, bensì lo trasforma in una supplica spirituale, un canto universale di speranza che travalica i confini geografici e culturali.

Questo profondo messaggio ha commosso la giuria del prestigioso Premio Mariano Internazionale “Maria via di pace tra le culture”, facendola incoronare con il secondo posto, un riconoscimento promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale e celebrato in Vaticano.

L’opera di Fossati, collaboratrice dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Sulmona-Valva, si distingue per una sintesi magistrale di arte figurativa, profonda spiritualità e acuta sensibilità verso l’attualità.

La giuria ha particolarmente apprezzato la sua capacità di affrontare il conflitto israelo-palestinese non con accuse o giudizi, ma con una visione che eleva l’umanità verso la ricerca di un’armonia perduta.

L’arte, in questo contesto, non è solo espressione estetica, ma un potente strumento di dialogo e di riconciliazione.

“È un onore immenso,” ha dichiarato Erika Fossati, visibilmente emozionata, “questo premio è intrinsecamente legato alla figura di Maria Santissima, madre di speranza e consolazione.

Credo fermamente nel potere dell’arte come linguaggio universale, capace di superare barriere e di costruire ponti tra popoli diversi.

Sono grata a coloro che hanno riconosciuto il valore di questo messaggio.

”Il momento culminante della premiazione è stato l’incontro con Papa Leone XIV, durante il quale Erika Fossati ha avuto l’opportunità di consegnare personalmente una sua opera al Pontefice.

Un’esperienza che, come ha sottolineato l’artista, lascerà un segno indelebile nel suo percorso creativo.

La comunità diocesana di Sulmona-Valva ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per questo importante riconoscimento.

Monsignor Michele Fusco, vescovo della diocesi, ha definito l’opera di Fossati “un inno alla pace, un richiamo pressante alla preghiera e un esempio luminoso di come la fede possa ispirare la creatività per costruire un mondo più giusto e in linea con i principi evangelici.

” Ha inoltre aggiunto che l’arte, quando permeata dalla fede, si eleva a strumento evangelico di straordinaria potenza, capace di illuminare le tenebre e di guidare l’umanità verso la speranza.

L’iniziativa, quindi, non è solo un trionfo personale per l’artista, ma un segno di speranza e un monito per la comunità internazionale a perseguire la pace e la riconciliazione, ispirandosi ai valori universali del Vangelo.