Artigiani di Pace: Zuppi per un impegno intergenerazionale

L’appuntamento “Artigiani di Pace”, ospitato dal Teatro Stabile d’Abruzzo all’Aquila, ha offerto un’occasione cruciale per riflettere sul futuro dei giovani e sulla necessità impellente di coltivare la pace come bene prezioso e fragile.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, figura di riferimento per il dialogo e la riconciliazione, ha centrato il suo intervento su una profonda responsabilità intergenerazionale, delineando un quadro che va ben oltre la semplice assenza di conflitti armati.

Nato nel pieno della ricostruzione post-bellica, il Cardinale Zuppi ha espresso la sua inquietudine: la pace che la sua generazione ha conosciuto non deve essere ridotta a una mera sospensione delle ostilità, una “tregua” temporanea, ma elevata a processo dinamico che richiede cura costante e impegno condiviso.

La sua esperienza personale sottolinea come la pace, per essere autentica e duratura, necessiti di un’attenta e perpetua manutenzione, altrimenti il rischio di un ritorno alla guerra diventa ineluttabile.

Il dialogo, secondo Zuppi, rappresenta lo strumento imprescindibile per raggiungere questo obiettivo.

Non un monologo unilaterale, bensì uno scambio reciproco, un confronto aperto e sincero tra le parti in conflitto, dove ogni voce ha la possibilità di essere ascoltata e compresa.

Questa prospettiva implica un’umiltà fondamentale: riconoscere la propria parzialità, essere disposti a mettere in discussione le proprie convinzioni e a cercare punti di convergenza, anche laddove le posizioni sembrano inconciliabili.

Il Cardinale ha lanciato un monito severo, guardando ai conflitti che insanguinano il mondo: l’isteria bellicista rischia di offuscare le lezioni cruciali della storia.

La guerra, in ogni sua forma, si rivela sempre una sconfitta collettiva, un fallimento dell’umanità.

Al contrario, la pace autentica, quella che trascende la semplice cessazione delle ostilità, deve rappresentare una vittoria condivisa, un trionfo della ragione e della cooperazione.

Zuppi ha proposto una visione concreta del pacifismo, rifiutando l’immagine stereotipata dell’idealista ingenuo.

Il vero artefice della pace non è un sognatore, ma un “artigiano della pace”: una persona che si impegna attivamente, quotidianamente, a costruire ponti, a promuovere il dialogo, a sanare le ferite e a coltivare la fiducia.

Questo approccio artigianale implica un lavoro paziente e meticoloso, che richiede competenza, dedizione e una profonda conoscenza delle dinamiche del conflitto.

L’incontro, arricchito dal confronto con lo scrittore Riccardo Pedicone, e introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco Pierluigi Biondi e dell’Assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, ha rappresentato un momento di riflessione e di rinnovato impegno per la costruzione di un futuro più giusto e pacifico per le nuove generazioni, un futuro dove la pace non sia un’utopia, ma una realtà concreta e accessibile a tutti.

La sfida è quella di trasformare questo impegno in azioni concrete, capaci di incidere sulla realtà e di ispirare un cambiamento profondo nel modo di pensare e di agire.