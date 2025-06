ASL e carceri: la trasparenza rivela criticità nell’assistenza ai detenuti

L’accesso civico avviato a dicembre 2024 ha reso pubblici, attraverso la divulgazione da parte dell’associazione ‘Luca Coscioni’, i rapporti redatti dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) riguardanti le attività di assistenza sanitaria svolte all’interno degli istituti penitenziari italiani. Questa iniziativa costituisce un tentativo significativo di illuminare una realtà spesso caratterizzata da opacità e scarsa trasparenza, offrendo uno sguardo, seppur parziale, sulle condizioni di salute e sull’offerta sanitaria erogata ai detenuti.L’indagine condotta su scala regionale, con particolare attenzione all’Abruzzo, ha evidenziato una disomogeneità preoccupante nella disponibilità di informazioni. Mentre le ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti hanno fornito una documentazione, seppur incompleta, quelle di Pescara e Teramo hanno manifestato una totale assenza di risposta, sollevando interrogativi sulle motivazioni di tale reticenza e sulle possibili implicazioni per il diritto all’informazione dei cittadini.I rapporti pervenuti, sebbene spesso ridotti a sintesi sommari e privi del dettaglio richiesto, rivelano criticità strutturali e carenze nell’assistenza sanitaria offerta. Nelle carceri di Sulmona, L’Aquila e Vasto, ad esempio, i rapporti si limitano a descrivere, in termini generici, l’offerta sanitaria, senza fornire elementi concreti sulle ispezioni effettuate e sulle valutazioni cliniche approfondite.La situazione degli istituti di Chieti, Lanciano e Vasto, pur presentando una maggiore ricchezza di dettagli, non esclude il persistere di problematiche rilevanti. A Chieti, il grave sovraffollamento – con 134 detenuti in una struttura progettata per soli 79 posti – acuisce le condizioni precarie: celle anguste, prive di climatizzazione e inadeguate per garantire il benessere psicofisico dei detenuti; ambulatori non conformi alle normative sanitarie regionali. Sebbene le condizioni igienico-sanitarie di Lanciano siano giudicate “buone”, emergono la necessità di interventi di manutenzione periodica, sanificazione accurata e controllo della qualità dell’acqua. A Vasto, il quadro è decisamente più critico, con sovraffollamento delle celle per detenuti con disabilità, carenze strutturali, obsolescenza degli arredi e necessità impellenti di adeguamento degli impianti e implementazione di procedure di disinfezione più efficaci.A livello nazionale, la risposta delle ASL è stata insufficiente: solo 66 su quelle interpellate hanno fornito la documentazione richiesta, e anche in questo caso la completezza e la pertinenza dei dati sono state spesso carenti. L’associazione ‘Luca Coscioni’ sottolinea con preoccupazione che, nella maggior parte degli istituti penitenziari italiani, non sono stati realizzati neanche interventi di manutenzione ordinaria, aggravando una situazione già compromessa dal sovraffollamento, che in molti casi supera il 134%. Questa grave negligenza, oltre a violare i diritti fondamentali dei detenuti, solleva interrogativi sulla responsabilità delle istituzioni e sull’effettivo rispetto degli standard minimi di assistenza sanitaria e tutela della dignità umana all’interno del sistema penitenziario. La pubblicazione di questi dati, dunque, si configura come un appello alla responsabilità e un imperativo per un cambiamento radicale nella gestione della giustizia penale e nella tutela della salute dei detenuti.