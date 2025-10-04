Assisi, la Lampada Votiva illumina l’Abruzzo e la Nazione.

Nel cuore dell’Umbria, ad Assisi, si è aperto un momento di profonda riflessione e spiritualità, segnato dall’accensione solenne della Lampada Votiva dei Comuni italiani.

Quest’anno, il ruolo di onorificenza è ricaduto sull’Abruzzo, regione che ha voluto incarnare, attraverso questo gesto simbolico, il suo legame con la fede francescana e con l’intera nazione.

La cerimonia, che si colloca all’interno di un più ampio ciclo di celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, ha visto il sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, compiere l’atto di accensione della fiamma che arde sulla tomba del Santo.

Un gesto semplice, ma carico di significato, che rievoca il profondo senso di responsabilità e di devozione che lega i comuni italiani al messaggio di pace, umiltà e fraternità diffuso da Francesco.

La presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro alla Cultura, Alessandro Giuli, testimonia l’importanza attribuita dall’alto livello istituzionale a questa ricorrenza.

Essa trascende la mera dimensione religiosa, configurandosi come un’occasione per riaffermare i valori fondanti della comunità nazionale e per rafforzare il senso di identità e di appartenenza.

L’Abruzzo, terra di spiritualità e di tradizioni secolari, ha risposto con un’affluenza massiccia di pellegrini e delegazioni istituzionali, portando con sé un ricco patrimonio di fede e di cultura.

Questo flusso di persone, provenienti da ogni angolo della regione, ha contribuito a creare un’atmosfera di intensa partecipazione e di profonda emozione, rendendo ancora più significativo il gesto simbolico dell’accensione della Lampada Votiva.

L’evento, oltre a celebrare la figura di San Francesco, rappresenta un’opportunità per riflettere sul ruolo dei comuni italiani nella promozione dei valori di solidarietà, di accoglienza e di rispetto per l’ambiente, ispirandosi all’esempio del Santo di Assisi, che ha dedicato la sua vita al servizio dei più deboli e alla custodia del creato.

È un invito a riscoprire le radici della nostra identità e a rinnovare l’impegno per un futuro di pace, giustizia e prosperità per tutti.

La luce della Lampada Votiva, che arde sulla tomba di San Francesco, illumina così il cammino della comunità nazionale, guidandola verso un orizzonte di speranza e di rinnovamento spirituale.