Aterno, emergenza allentata: calano i livelli, ma attenzione al maltempo

La fase di emergenza relativa all’esondazione dell’Aterno, nel cuore dell’Aquila, si allenta.

I rilevamenti più recenti della Protezione Civile abruzzese indicano un deciso calo dei livelli idrici del fiume, attestandosi al di sotto delle soglie di attenzione e preallarme anche nel tratto che interessa il comune di Fagnano.

Un segnale incoraggiante, seppur in un contesto meteorologico ancora complesso.

L’onda di piena precedentemente generata ha percorso l’asta del fiume Pescara, raggiungendo la massima intensità intorno alle 4:30 della notte, misurata presso la stazione di Maraone.

Successivamente, una seconda perturbazione ha innescato nuove precipitazioni, inizialmente concentrate sulle aree interne e nel bacino del Sangro, per poi estendersi rapidamente a tutta la regione.

Attualmente, la linea di curvatura delle precipitazioni si posiziona tra i 1100 e i 1300 metri di quota, suggerendo una persistenza dell’instabilità atmosferica.

Il monitoraggio costante dei livelli idrici rimane prioritario, considerando l’incertezza legata all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Una nuova ondata di piogge potrebbe innescare un rinnovato innalzamento dei livelli fluviali nel corso della giornata, richiedendo una vigilanza costante e la prontezza a reagire.

Le previsioni meteo per la giornata odierna delineano uno scenario caratterizzato dalla persistenza di precipitazioni, che, pur con intensità variabile, si manterranno diffuse per l’intera giornata.

Un cambiamento significativo è atteso per la sera e la notte, con una diminuzione progressiva delle precipitazioni.

L’elemento più rilevante è l’arrivo di una massa d’aria fredda dai quadranti settentrionali, destinata a determinare un brusco calo delle temperature.

Questo fenomeno comporterà un abbassamento significativo della quota neve, che inizialmente interesserà i settori adriatici per poi estendersi alle aree interne, raggiungendo i 600 metri di altitudine, con possibili valori ancora inferiori nelle zone esposte a precipitazioni più intense.

La discesa di aria fredda sarà accompagnata da venti forti di direzione Nord-Nordovest, particolarmente intensi lungo le province costiere adriatiche, generando condizioni di disagio e potenziali rischi aggiuntivi.

La combinazione di precipitazioni, temperature in calo e vento forte richiede una particolare attenzione alla sicurezza, soprattutto per le attività all’aperto e per la mobilità.