Aula Magna e Made in Italy: Nuovo Inizio per l’Istituto De Cecco

L’Istituto Alberghiero e Turistico “De Cecco” di Pescara si appresta a inaugurare un capitolo significativo della sua storia, con l’imminente realizzazione di un’aula magna destinata a diventare un punto di riferimento non solo per la comunità scolastica, ma per l’intera città.

La cerimonia di inizio anno, segnata dall’accoglienza delle dieci nuove classi prime e dalla presenza di autorità di spicco, ha sancito un momento di forte sinergia tra istituzione scolastica, territorio e ministero.

La platea presente, che includeva figure come l’onorevole Guerino Testa, l’assessore regionale Roberto Santangelo, il sindaco Carlo Masci, il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, e rappresentanti delle forze dell’ordine, ha potuto ascoltare direttamente, attraverso una telefonata in diretta, le parole del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Quest’ultimo ha sottolineato il ruolo cruciale dei giovani studenti come futuri ambasciatori del Made in Italy nel mondo, incaricati di promuovere la cultura gastronomica italiana come veicolo di benessere e identità nazionale.

L’importanza di questa missione si radica nella capacità di comunicare, attraverso la sapienza culinaria, le peculiarità e le qualità intrinseche dei prodotti italiani, spesso imitati ma mai eguagliati.

Il Ministro ha espresso un forte impegno a visitare l’Istituto, a testimonianza della vicinanza del ministero alle iniziative formative rivolte ai giovani.

Parallelamente alla realizzazione dell’aula magna, si stanno sviluppando progetti strategici per elevare il profilo dell’istituto e consolidare il suo ruolo di eccellenza nella regione Abruzzo.

Tra questi, l’istituzionalizzazione del percorso di studi 4+2 in marketing turistico in collaborazione con l’Its Academy Turismo e Cultura, che ne farà un punto di riferimento per la formazione professionale nel settore turistico.

Inoltre, è stata avviata la richiesta formale per l’istituzione del Liceo del Made in Italy, con una specifica attenzione alla valorizzazione del gusto e delle tradizioni enogastronomiche.

La dirigente scolastica, Alessandra Di Pietro, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dell’anno scolastico, sottolineando come l’istituto non si limiti a trasmettere competenze tecniche, ma si impegni a formare professionisti completi, dotati di una solida base culturale e di una visione ampia del mondo.

L’Istituto De Cecco si configura, dunque, come un motore di sviluppo culturale e professionale per il territorio, un luogo dove la passione per l’ospitalità, la gastronomia e il turismo si coniuga con l’eccellenza formativa, preparando le nuove generazioni a diventare protagonisti attivi nel panorama nazionale e internazionale.

Il passaggio di consegne simbolico ai docenti, che diventeranno guide e mentori per le nuove classi prime, evidenzia l’importanza di un approccio pedagogico che mira a coltivare non solo le capacità pratiche, ma anche il senso di responsabilità e la consapevolezza del ruolo che i giovani avranno nel futuro.