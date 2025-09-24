Aura dell’Aquila: crisi industriale, lavoro a rischio e vertenza aperta

La vertenza Aura dell’Aquila, azienda specializzata nel trattamento e nel riciclo di rifiuti elettronici (RAEE) e cavi, si configura come un caso emblematico di crisi industriale e di conflitto tra interessi economici e tutela del lavoro in Abruzzo.

La situazione, caratterizzata da uno sciopero e un presidio a Pescara di fronte alla sede della Regione, rappresenta un momento di massima tensione dopo l’acquisizione, a partire da marzo 2025, da parte della società svizzera Mival Connect, che ha annunciato una drastica riduzione del personale.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha convocato un tavolo di confronto che ha visto coinvolti l’azienda, i sindacati e una rappresentanza dei lavoratori, ribadendo il pieno sostegno della Regione alle istanze dei dipendenti.

Questa posizione si fonda sulla consapevolezza del valore strategico del sito produttivo, un polo di eccellenza con un significativo potenziale attrattivo in termini di business per l’intera area del centro Italia.

L’atteggiamento della proprietà, definita “incomprensibile” dall’assessore, è criticata per la mancanza di dialogo con i lavoratori e per la disattenzione agli impegni precedentemente assunti.

La necessità di un “chiarimento” urgente è motivata dalla richiesta di garanzia di stabilità e serenità per i lavoratori, oltre che dalla violazione dei principi di correttezza nei rapporti aziendali, un aspetto che rende la situazione particolarmente preoccupante.

La Regione si impegna a monitorare attentamente la vertenza e a lavorare per la continuità occupazionale e industriale.

I lavoratori, dal canto loro, descrivono un quadro allarmante.

L’azienda è in cassa integrazione a rotazione da un anno, e l’acquisizione da parte della società svizzera, inizialmente percepita come favorevole, si è poi tradotta in un piano di esuberi che prevede la scomparsa del 48% del personale.

La mancanza di comunicazione da parte dell’azienda, l’assenza ai tavoli di confronto e il crollo dei volumi lavorativi aggravano la situazione.

L’aspirazione dei lavoratori è quella di preservare un’azienda che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per il territorio.

La denuncia più forte dei lavoratori è la mancanza di interesse industriale da parte della proprietà, che sta smantellando anni di duro lavoro e di investimenti.

La vertenza Aura dell’Aquila solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità sociale delle imprese multinazionali e sulla necessità di proteggere il patrimonio industriale e occupazionale di un territorio fragile, ma ricco di competenze e potenzialità.

Il caso evidenzia, inoltre, l’importanza di un dialogo costruttivo e trasparente tra le parti coinvolte per trovare soluzioni che concilino gli interessi economici con il diritto al lavoro e alla dignità dei lavoratori.

La sfida è quella di trasformare una crisi in un’opportunità di rilancio, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.