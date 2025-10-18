Autovelox a Teramo sospeso: polemiche e richieste di trasparenza.

La decisione del Prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, di sospendere l’operatività dell’autovelox posizionato sulla SP3 San Nicolò-Garrufo rappresenta un punto di svolta in una questione che ha generato notorevole scontento e sollevato interrogativi cruciali sulla legittimità e l’efficacia dei sistemi di controllo della velocità stradale.

L’intervento prefettizio, sollecitato da un esposto del sindaco di Campli, Federico Agostinelli, e supportato da rilievi della Polizia Stradale, evidenzia una profonda criticità: la carenza di segnaletica adeguata, in particolare la mancanza di avvisi di limite di velocità posizionati alla distanza prescritta di un chilometro prima dell’impianto.

Questa problematica non è solo una questione burocratica marginale, ma un principio cardine del diritto alla sicurezza stradale e alla corretta informazione del conducente.

La legge richiede che l’automobilista sia consapevole, in modo chiaro e tempestivo, dei limiti imposti, al fine di poter adeguare la propria condotta.

La mancata osservanza di questo obbligo rende l’applicazione delle sanzioni potenzialmente illegittima e suscettibile di annullamento in sede giudiziaria, come sottolineato dagli orientamenti della Corte di Cassazione.

L’episodio ha esacerbato un clima di frustrazione diffusa tra gli utenti della strada, che hanno subito un’ondata di multe percepite come ingiuste e sproporzionate.

Storie di automobilisti che si sono visti recapitare decine di sanzioni consecutive, derivanti da superamenti del limite di velocità anche minimi, hanno amplificato il senso di ingiustizia e alimentato un’ondata di proteste.

Il sindaco Agostinelli, nel denunciare la situazione, non solo esprime preoccupazione per la legittimità dell’impianto, mettendo in dubbio la sua omologazione, ma critica aspramente la gestione della Provincia, personificata nel Presidente Camillo D’Angelo, accusandolo di aver ignorato ripetuti richiami al rispetto del Codice della Strada.

L’intervento del Prefetto, tuttavia, non risolve la questione nella sua interezza.

Agostinelli sollecita, con forza, un’azione più ampia, estendendo la sospensione dell’autovelox anche nella direzione opposta e chiedendo un ritorno al limite di velocità originario di 90 km/h.

La richiesta è accompagnata da una valutazione dell’impatto economico e amministrativo di questa decisione, che ha creato un danno d’immagine significativo per l’ente Provincia.

Infine, il primo cittadino chiede una pubblica ammissione di responsabilità e delle scuse ai cittadini ingiustamente sanzionati, auspicando una revisione complessiva delle procedure di omologazione e gestione dei sistemi di controllo della velocità, per garantire una maggiore trasparenza, equità e rispetto dei diritti dei cittadini.

L’episodio solleva, in definitiva, un dibattito più ampio sulla necessità di un bilanciamento tra sicurezza stradale, enforcement delle regole e tutela dei diritti fondamentali.