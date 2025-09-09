Avezzano: Rilancio del Terminal Bus, un Nuovo Hub di Trasporto

Il Terminal Bus di Piazzale Kennedy ad Avezzano si configura oggi come un rinnovato polo di interconnessione strategica per la Marsica e l’area interna abruzzese, grazie a un intervento di ammodernamento e riqualificazione che lo proietta verso standard di efficienza e accessibilità più avanzati.

L’iniziativa, finanziata con 562.000 euro provenienti dal Masterplan Abruzzo-Fsc 2014-2020, testimonia l’impegno di Tua nel migliorare l’infrastruttura di trasporto pubblico e nell’offrire un servizio di qualità alla collettività.

Il progetto ha superato una logica di semplice ristrutturazione, perseguendo obiettivi di ottimizzazione funzionale, sicurezza e sostenibilità.

La sostituzione completa della precedente copertura metallica con otto nuove strutture, non solo garantisce una protezione più efficace dagli agenti atmosferici, ma introduce un’estetica più moderna e armoniosa con l’ambiente circostante.

L’installazione di pensiline dotate di panchine favorisce il comfort dell’utenza in attesa, promuovendo un’esperienza di viaggio più piacevole.

Il rifacimento della pavimentazione, integrato con la revisione dei sottoservizi, non si limita all’estetica ma mira a garantire la durabilità e la sicurezza dell’area, prevenendo problematiche legate all’usura e all’infiltrazione.

La costruzione di una nuova ringhiera di protezione eleva ulteriormente i livelli di sicurezza, tutelando i pedoni e i viaggiatori.

Un elemento cruciale dell’intervento è la trasformazione radicale della biglietteria, concepita ora come uno spazio accogliente e funzionale, progettato per facilitare l’accesso alle informazioni e l’acquisto dei titoli di viaggio.

Questo rappresenta un investimento nella customer experience, ponendo l’utente al centro del servizio.

“Questo terminal non è solo più bello e funzionale, ma è un vero punto nevralgico per i collegamenti nell’area interna abruzzese,” ha dichiarato il presidente di Tua, Gabriele De Angelis, sottolineando il ruolo cruciale dell’infrastruttura nel tessuto viario regionale.

L’ammodernamento risponde all’esigenza di connettere i centri abitati dell’entroterra, favorendo la mobilità pendolare, turistica e commerciale.

Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha espresso grande soddisfazione per l’intervento, evidenziando l’importanza della collaborazione sinergica tra Comune, Regione e Tua.

Questa sinergia istituzionale rappresenta un modello virtuoso per la gestione delle infrastrutture pubbliche, dimostrando come l’azione coordinata di diversi enti possa portare a risultati significativi per il bene della collettività.

Il Terminal Bus riqualificato si configura dunque non solo come un miglioramento infrastrutturale, ma anche come simbolo di un approccio integrato allo sviluppo del territorio marsicano.