Bartender pugliese morto a Londra: lutto nella comunità italiana.

La notizia ha scosso la comunità pugliese trapiantata in Abruzzo e la diaspora italiana a Londra: Matteo Leone, 31 anni, bartender di talento, è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento londinese.

La sua scomparsa, inattesa e improvvisa, ha lasciato un velo di dolore e sgomento, un lutto che si propaga tra gli affetti più cari e tra chi lo ha conosciuto come un ragazzo solare e pieno di promesse.

Matteo, originario della Puglia ma profondamente legato alle tradizioni abruzzesi, era il figlio del Maresciallo dei Carabinieri Graziano Leone, figura di riferimento nella stazione di Pescara Colli.

La sua vita era stata un percorso di crescita e di passione, un intreccio di radici familiari saldamente ancorate al territorio italiano e di un’ambizione internazionale che lo aveva spinto a inseguire il sogno di una carriera nel mondo del bartending nella vibrante metropoli britannica.

La morte, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, è stata confermata solo nelle ore successive, dopo i primi accertamenti effettuati dagli investigatori inglesi.

L’ipotesi più plausibile, al momento, sembra essere quella di un malore sopraggiunto durante il sonno, ma la certezza delle cause sarà stabilita solo dall’autopsia, in attesa dei cui risultati si procede con la massima cautela.

Il Maresciallo Leone, colto da un dolore incommensurabile, si è immediatamente recato a Londra per seguire gli sviluppi della vicenda, mentre il Consolato Generale italiano offre sostegno alla famiglia, coordinando gli aspetti burocratici e offrendo conforto.

La scomparsa di Matteo rappresenta una perdita significativa per la comunità italiana all’estero, un tassello di gioventù strappato a un futuro ricco di potenzialità.

Le sue immagini sorridenti, condivise sui social media, lo ritraggono dietro al bancone, immerso in un ambiente stimolante e circondato da amici, testimonianza di una passione autentica e di una vitalità contagiosa.

Il cordoglio si è espresso attraverso messaggi di affetto e vicinanza da parte del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e dell’assessore Adelchi Sulpizio, che hanno sottolineato la gravità del lutto e l’impatto devastante che ha colpito la famiglia Leone e l’intera comunità.

Un sentito omaggio a Matteo è stato organizzato dagli amici, con una fiaccolata che ha illuminato Shoreditch Park, il quartiere londinese che ha rappresentato per lui un punto di riferimento professionale e sociale.

Un tributo commovente, un modo per raccogliere il ricordo di un giovane che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Anche l’ASL di Pescara ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando il ruolo di riferimento e la costante collaborazione del Maresciallo Leone con l’ospedale, un legame profondo e duraturo che testimonia la sua dedizione al servizio pubblico e alla comunità.

La perdita di Matteo Leone è un momento di riflessione sulla fragilità della vita e sulla forza del legame che unisce le persone, un dolore condiviso che oltrepassa i confini geografici e culturali.