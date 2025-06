Blackout ASL Teramo: Guasto Rete e Soluzioni di Emergenza

Un’interruzione significativa delle infrastrutture digitali ha temporaneamente compromesso l’operatività della ASL di Teramo, manifestatasi con un blackout informatico iniziato nelle prime ore del mattino. L’evento, che ha avuto ripercussioni anche in altre aree geografiche italiane, è stato causato da un’anomalia su larga scala che ha interessato la rete congiunta Vodafone-Infratel, cruciale per la connettività in provincia di Teramo e L’Aquila.La gravità del guasto, che ha innescato una cascata di malfunzionamenti, ha subito una risposta rapida e strategica da parte dei Servizi Informativi della ASL. In un gesto di proattività, è stata immediatamente attivata una connessione di back-up basata su ponti radio, una soluzione ingegnosa per aggirare l’interruzione primaria e garantire una continuità operativa, seppur limitata, nelle funzioni essenziali. Questa iniziativa, mirata a minimizzare l’impatto sui servizi sanitari, testimonia l’importanza di infrastrutture ridondanti e piani di emergenza ben definiti in contesti digitalmente dipendenti.A partire dalle ore 12, un progressivo ripristino della connettività ha permesso di reintegrare gradualmente gli ospedali e i distretti sanitari, con il conseguente ritorno alla normalità dei CUP, fondamentali per la gestione degli appuntamenti e dei servizi ambulatoriali. Nonostante i significativi progressi, alcune aree specifiche, in particolare la Medicina Legale e il Centro di Salute Mentale, continuano a presentare criticità operative. In questi ambiti, team tecnici specializzati della ASL stanno lavorando attivamente per individuare e implementare soluzioni mirate, con l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità.La situazione rimane sensibile, in attesa del completo ripristino della rete Vodafone-Infratel, che rappresenterebbe la risoluzione definitiva del problema. L’episodio evidenzia la vulnerabilità delle strutture sanitarie, sempre più dipendenti da reti digitali complesse, e sottolinea la necessità di investimenti continui in sicurezza informatica, resilienza delle infrastrutture e piani di continuità operativa per fronteggiare eventi imprevisti e garantire la sicurezza e l’efficacia dei servizi sanitari. L’analisi post-evento sarà cruciale per comprendere le cause profonde del guasto e implementare misure preventive per evitare il ripetersi di situazioni simili.