Bombardieri, Premio Borsellino: un riconoscimento al lavoro e alla dignità.

Il Premio Borsellino, simbolo di un impegno civile e di una lotta incessante per la giustizia, ha onorato quest’anno PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale della Uil, con il riconoscimento nazionale dedicato al lavoro.

Un premio che va ben oltre la semplice celebrazione di una carriera, ma che incarna la dedizione di un’organizzazione sindacale nella difesa dei diritti fondamentali e nella promozione di un modello economico più equo e sostenibile.

L’onorificenza sottolinea il ruolo cruciale della Uil nella costruzione di un futuro del lavoro che metta al centro la dignità umana, la sicurezza e la parità di opportunità.

L’impegno di Bombardieri e della sua squadra si è concretizzato nella costante rivendicazione di misure di tutela avanzate per la sicurezza sul lavoro, una battaglia quotidiana che si traduce in prevenzione di incidenti, riduzione del rischio professionale e miglioramento delle condizioni di lavoro.

Il Premio Borsellino riconosce inoltre la capacità della Uil di interpretare le esigenze di una società in trasformazione, dove le competenze, la leadership responsabile e l’attenzione alle persone sono fattori determinanti per il progresso collettivo.

Non si tratta solo di negoziare contratti, ma di costruire relazioni collaborative tra datori di lavoro e lavoratori, promuovendo un dialogo costruttivo che favorisca l’innovazione e la crescita.

Bombardieri, accettando il premio, ha espresso profonda gratitudine e ha voluto condividere l’onore con tutti i delegati e le delegate sindacali, sottolineando che si tratta di un riconoscimento al lavoro di squadra.

Ha evidenziato il valore imprescindibile del ruolo dei delegati, che quotidianamente sul campo, nei luoghi di lavoro, rappresentano le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici, assicurando il rispetto della legalità, l’applicazione dei contratti e l’osservanza delle normative sulla sicurezza.

Questa presenza capillare sul territorio è essenziale per garantire che la voce dei lavoratori sia ascoltata e che i loro diritti siano tutelati.

L’onorificenza rappresenta uno stimolo a perseverare nel cammino intrapreso, a rafforzare l’impegno per un lavoro che sia fonte di benessere e realizzazione personale, e a costruire un’economia che ponga al centro il rispetto della persona e la promozione del bene comune.

La battaglia per un lavoro dignitoso è una sfida continua, che richiede vigilanza, coraggio e una ferma determinazione a non arrendersi di fronte alle difficoltà.

È un percorso che, come il premio intitolato a Borsellino, ci ricorda l’importanza della legalità e dell’impegno civile per costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti.