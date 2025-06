Bonus Scam: Truffa da 10 milioni nel Superbonus 110%

Un’operazione di ingegnose proporzioni, denominata “Bonus Scam”, ha portato alla luce un sofisticato schema fraudolento nel settore edile, con un decreto di sequestro preventivo disposto dal Comando Provinciale di Chieti della Guardia di Finanza per un valore complessivo di oltre dieci milioni di euro. L’azione, che ha coinvolto otto individui e due società, svela un sistema complesso finalizzato all’ottenimento illecito di finanziamenti pubblici legati al cosiddetto “Superbonus 110%” e ad altri incentivi per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia.L’inchiesta, condotta dai militari della Compagnia di Vasto sotto la direzione del Tenente Carlo Donnini e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Vasto, è scaturita da un’ispezione in un cantiere di San Salvo, dove un esposto ha fatto emergere irregolarità significative. Le indagini hanno progressivamente svelato un articolato meccanismo di frode che si estendeva ben oltre la singola area geografica, coinvolgendo sedi operative a Pescara, Tollo, Napoli, Milano, San Severo, Jesi e Lavello.I reati ipotizzati, rubricati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale, includono truffa aggravata a danno dell’erario, falsità ideologica commessa in atti pubblici, dichiarazione fraudolenta mediante artifici informatici e associazione a delinquere, quest’ultima in quanto sembra delinearsi una struttura organizzata volta a perpetrare le illecite attività.Il sistema fraudolento consisteva nella creazione e monetizzazione indebita di crediti d’imposta fittizi. Gli indagati, ricoprendo ruoli diversi – amministratori di società edili, professionisti, asseveratori, amministratori di condominio – avrebbero collaborato per generare artificialmente questi crediti, successiviamente ceduti a terzi e utilizzati per compensare imposte dovute, sfruttando la piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’indagine ha rivelato come, in un complesso residenziale comprendente tre edifici e circa 160 unità abitative, i lavori previsti per l’ottenimento del bonus fossero, in molti casi, inesistenti o avviati ma mai completati, rappresentando una drammatica perdita di risorse destinate al miglioramento del patrimonio edilizio nazionale.Il Colonnello Michele Iadarola, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, ha sottolineato come l’operazione testimoni la cruciale funzione di prevenzione e repressione del Corpo, volto a salvaguardare l’integrità del sistema fiscale e a garantire che le ingenti risorse pubbliche, destinate al sostegno di famiglie e imprese, siano impiegate in modo corretto e trasparente. Il sequestro preventivo mira a recuperare i proventi illeciti e a scongiurare ulteriori dissipazioni di denaro pubblico, restituendo fiducia nei meccanismi di controllo e vigilanza del sistema incentivante. L’operazione “Bonus Scam” rappresenta un campanello d’allarme sul rischio di deviazioni e abusi in un contesto di forte domanda di incentivi, evidenziando la necessità di rafforzare i controlli e di promuovere una cultura della legalità e della responsabilità nel settore edilizio.