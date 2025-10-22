Camera: Fotografia e scultura tra memoria e percezione.

La galleria Ceravento di Pescara accoglie “Camera”, una mostra che trascende la dicotomia tra fotografia e scultura, configurandosi come un’indagine congiunta sulla memoria, il tempo e la percezione.

Dal 25 ottobre al 20 dicembre, i lavori di Iacopo Pasqui e Fabrizio Simone si incontrano e si fondono, delineando un paesaggio emotivo complesso e suggestivo.

Iacopo Pasqui, attraverso il progetto “Cinema Azzurro”, ci conduce in un viaggio contemplativo lungo un tratto di costa familiare.

Non si tratta di una documentazione fine a sé stessa, ma di una stratificazione temporale di impressioni, un’immersione progressiva in un luogo segnato dal tempo.

Ogni immagine, di dimensioni ridotte, opera come una pausa, un fotogramma di un film silenzioso dove la luce incide il paesaggio e fissa la fugacità delle presenze umane.

La ripetizione del luogo, variato dalle alterne stagioni e dalle mutevoli condizioni di luce, crea un ritmo narrativo che rimanda all’esperienza cinematografica e, al contempo, all’inevitabile sedimentazione del ricordo.

Le fotografie non sono meri registri di eventi, ma frammenti di un’esperienza vissuta, reperti di un passato che si manifesta attraverso la luce e l’ombra.

Le sculture di Fabrizio Simone, invece, si ergono come presenze tangibili, corpi che sembrano germogliare dalla terra.

Sono forme organiche, stratificate con un lavoro paziente e quasi alchemico, in cui la materia si trasforma in racconto, in un’eco di vite passate.

Le superfici porose e i volumi sinuosi evocano la fisicità del respiro, la sospensione dell’attesa, la profonda necessità di ascolto.

Ogni scultura è un rifugio, un guscio protettivo che custodisce tracce invisibili, sussurri di un passato che persiste nella materia.

L’affinità tra i due linguaggi artistici emerge con sorprendente chiarezza, come sottolinea Loris Maccarone, fondatore della galleria.

Le opere non si limitano a coesistere nello stesso spazio espositivo, ma si compenetrano, generando un’esperienza sinestetica.

Si tratta di un dialogo profondo, un montaggio naturale in cui immagine e forma si intrecciano, creando un’atmosfera onirica e coinvolgente.

Le fotografie di Pasqui e le sculture di Simone non si limitano a osservarsi reciprocamente; si accordano in un respiro comune, un’armonia che supera le loro singole identità.

“Camera” si rivela, dunque, un’esperienza multisensoriale: un percorso bifocale che esplora il rapporto tra luce e materia, tra immagine e corpo, tra l’esterno e l’interno.

È un cinema senza schermi, un invito a immergersi in un racconto che continua a vibrare, anche al di là della visione, in un silenzio carico di significato.