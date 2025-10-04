CampusLab Abruzzo: un campus per la formazione professionale

Il progetto “CampusLab Abruzzo” si configura come un’iniziativa innovativa volta a rispondere alle crescenti esigenze di formazione professionale e all’esigenza di garantire un’offerta educativa inclusiva e accessibile a studenti provenienti da diverse aree geografiche.

Promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Avezzano, il progetto ambisce a creare un vero e proprio campus scolastico, dotato di alloggi e servizio di ristorazione, destinato agli studenti fuori sede.

La Regione Abruzzo, riconoscendo il potenziale trasformativo di tale iniziativa, ha deliberato di sostenerla attraverso la sua candidatura al bando ministeriale del 3 giugno, promosso dal Ministero dell’Istruzione per la creazione di campus post-diploma.

Questa decisione strategica, frutto della proposta dell’assessore regionale Roberto Santangelo, si inserisce in un contesto nazionale che spinge verso la riqualificazione del sistema di istruzione tecnica e professionale, rendendolo più rispondente alle richieste del mercato del lavoro.

L’idea centrale è quella di offrire un ambiente di apprendimento integrato, che superi la tradizionale concezione di “scuola” come luogo di mera trasmissione di conoscenze teoriche.

Il campus, infatti, ospiterà settimanalmente un numero stimato di 35 studenti provenienti da comuni distanti, offrendo loro un alloggio confortevole dal lunedì al venerdì, unitamente a un percorso formativo tecnico e professionale mirato.

Questo modello di offerta formativa, caratterizzato da una forte componente pratica e da una stretta collaborazione con il tessuto economico locale, mira a favorire l’inserimento professionale dei giovani e a contrastare lo spopolamento delle aree interne.

La candidatura, in questa fase preliminare, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale e risponde a un’urgente necessità, data la scadenza per la presentazione fissata al 10 ottobre.

L’atto deliberativo si concentra sullo studio di fattibilità e sulle spese tecniche necessarie alla definizione del progetto esecutivo.

Solo in un momento successivo, qualora il progetto risultasse idoneo e venisse selezionato, si procederebbe con un atto specifico per la realizzazione vera e propria del campus, definendo le modalità di finanziamento e di gestione.

L’approvazione di “CampusLab Abruzzo” rappresenterebbe un unicum per la regione, segnando un passo avanti significativo nell’innovazione del sistema educativo abruzzese e creando un modello replicabile in altre realtà territoriali.

Questo campus, pensato per offrire agli studenti fuori sede un supporto logistico e formativo completo, si pone come un investimento strategico per il futuro, volto a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, attraendo talenti e competenze e rafforzando il legame tra istruzione e mondo del lavoro.

Il progetto, dunque, incarna una visione di istruzione inclusiva, accessibile e orientata al futuro, capace di rispondere alle sfide del XXI secolo e di contribuire alla crescita sostenibile della regione Abruzzo.