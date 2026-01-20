Canile di Sulmona: riapertura in vista con l’aiuto della Lida

La complessa vicenda del canile municipale di Sulmona, segnata da un periodo di sospensione e da crescenti preoccupazioni per il benessere degli animali ospiti, sembra ora destinata a trovare una soluzione.

A seguito del sequestro preventivo della struttura nel 2023, conseguente a gravi inadempienze strutturali e gestionali, il Comune di Sulmona ha intrapreso un percorso di riqualificazione finanziato con un contributo pubblico di 150.000 euro.

Interventi resi urgenti dalle reiterate segnalazioni e dalle formali contestazioni provenienti da numerose associazioni animaliste a livello nazionale, che avevano espresso profonda perplessità sulla mancata riapertura del canile.

In attesa del completamento delle procedure necessarie per la piena operatività del canile sulmonese, il Comune ha formalizzato un accordo con l’associazione Lida di Ortona, esperta realtà nel settore della tutela animale, per la presa in carico temporanea dei cani attualmente ospitati in una struttura provvisoria a Collelgongo.

Questa soluzione, definita a seguito di una procedura di selezione pubblica basata su manifestazioni di interesse, rappresenta un passaggio cruciale per garantire la continuità dell’assistenza agli animali e prevenire ulteriori disagi.

L’affidamento, con validità fino alla fine del 2026, prevede un impegno finanziario di 62.000 euro per la gestione dei circa cinquanta cani.

Il trasferimento degli animali sarà gestito per fasi, come sottolinea Andrea Rapino, consigliere della Lida Ortona, con particolare attenzione al benessere individuale di ciascun cane, prevedendo periodi di osservazione e adattamento per minimizzare lo stress e facilitare l’inserimento nel nuovo contesto.

L’associazione Lida, da tempo sensibile alla questione del canile di Sulmona, esprime soddisfazione per questa opportunità, auspicando un futuro in cui il canile di Sulmona possa tornare ad essere un presidio fondamentale per la comunità locale e un punto di riferimento per la tutela degli animali abbandonati o smarriti in tutta la Valle Peligna.

La scelta di avvalersi dell’esperienza di un’associazione animalista riconosciuta testimonia la volontà del Comune di Sulmona di adottare standard elevati di cura e gestione, in linea con le migliori pratiche a livello nazionale.

L’auspicio è che questa collaborazione possa segnare una svolta positiva nella storia del canile, garantendo un futuro più dignitoso e sicuro per i suoi ospiti.