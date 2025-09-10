Capistrello: Indagini su abusi in famiglia, arrestato un uomo.

La comunità di Capistrello, nel cuore dell’Aquilano, è scossa da un’inchiesta giudiziaria che ha portato alla detenzione, in regime carcerario, di un uomo di circa cinquant’anni, accusato di gravi abusi sessuali nei confronti del figlio diciassettenne.

La vicenda, emergente dalle cronache riportate dal *Centro* e dal *Messaggero*, solleva interrogativi profondi sulla dinamica familiare, la tutela dei minori e le complesse implicazioni psicologiche derivanti da traumi infantili.

L’arresto è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, in seguito a una denuncia presentata dalla madre del ragazzo.

La denuncia, frutto di un lungo e doloroso processo di rivelazione da parte del figlio, dipinge un quadro di abusi che si sarebbero protratti nel tempo, a partire dal momento in cui il giovane, a seguito della separazione dei genitori, ha iniziato a vivere in affitto con il padre.

Questo spostamento abitativo, apparentemente una soluzione per l’indipendenza del ragazzo, si sarebbe trasformato in un incubo, segnato da comportamenti prevaricatori e violazioni della sua integrità personale.

L’elemento cruciale che ha innescato l’inchiesta è stato il coraggio del giovane, inizialmente esitante nel confidarsi con la madre, a rompere il silenzio e a denunciare le sofferenze subite.

Questo atto di fiducia, seppur tardivo, testimonia la resilienza e la necessità di supporto psicologico per i minori vittime di abusi.

La decisione di confidarsi con la madre, dopo un iniziale reticenza, sottolinea la delicatezza del percorso di denuncia e l’importanza di creare un ambiente sicuro e di ascolto per le vittime.

L’indagato, attualmente detenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria, ha formulato una difesa basata sulla negazione degli addebiti, addossando la responsabilità di quanto accaduto all’ex moglie, accusandola di aver orchestrato una macchinazione a suo danno.

Questa versione dei fatti, tuttavia, è in contrasto con la denuncia presentata dalla madre e le testimonianze raccolte nel corso delle indagini.

Il procedimento giudiziario prevede ora una serie di interrogatori e approfondimenti volti a ricostruire con precisione la dinamica familiare e a raccogliere ulteriori elementi probatori.

In particolare, il minore è stato ascoltato in modalità protetta, una procedura che mira a tutelare il suo benessere psicologico e a garantire la massima accuratezza nella raccolta della sua testimonianza.

La modalità protetta, che prevede la presenza di un professionista dell’infanzia e l’adattamento dell’ambiente di interrogatorio, è fondamentale per minimizzare il trauma e favorire la libera espressione del minore.

La vicenda solleva, inoltre, interrogativi sulla gestione delle separazioni coniugali e sulla necessità di un monitoraggio più attento delle relazioni tra genitori e figli, soprattutto quando i minori si trovano in situazioni di vulnerabilità.

L’episodio evidenzia la fragilità dei legami familiari e la complessità di affrontare situazioni di abuso, che richiedono un intervento tempestivo e multidisciplinare, coinvolgendo servizi sociali, psicologi e operatori specializzati nella tutela dei minori.

La giustizia, in questo caso, si confronta con la necessità di proteggere una vittima e di accertare la verità, preservando al contempo la dignità e i diritti di tutti gli interessati.