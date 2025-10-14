Caregiver Abruzzo: Solitudine, Stress e la Ricerca di Supporto.

In Italia, il peso dell’assistenza a familiari non autosufficienti si configura come una sfida sociale di rilevanza crescente, con oltre sette milioni di persone coinvolte in un ruolo spesso invisibile e gravoso.

Questo impegno, che trascende la semplice cura fisica, incide profondamente sul benessere psicologico, sulle relazioni interpersonali e sulla stabilità economica dei caregiver, sollevando interrogativi complessi sul futuro del welfare e sulla necessità di ripensare il supporto a queste figure fondamentali.

L’Abruzzo, regione particolarmente sensibile a questo fenomeno, riflette una consapevolezza diffusa: quasi la metà della popolazione (50%) ha esperienza diretta o indiretta con l’assistenza a persone non autosufficienti.

L’indagine dell’Osservatorio Sara Assicurazioni mette in luce una preoccupazione primaria: la solitudine, intesa come assenza di reti di supporto adeguate e il rischio di isolamento che affligge il 48% dei caregiver intervistati.

Questa solitudine non è solo un disagio emotivo, ma un fattore di rischio che può compromettere la capacità di fornire un’assistenza adeguata e sostenibile nel tempo.

Le esigenze emerse dall’indagine delineano un quadro articolato di bisogni impellenti.

Il supporto economico, riconosciuto come prioritario dal 55% degli intervistati, è strettamente legato alla difficoltà di conciliare l’assistenza con la vita lavorativa (45%), una sfida che spesso costringe i caregiver ad abbandonare il proprio impiego o a ridurre le proprie ore lavorative.

Il supporto psicologico (39%) si rivela cruciale per affrontare lo stress emotivo e il burnout che caratterizzano questo ruolo, mentre la possibilità di delegare alcune attività quotidiane (28%) offre un respiro necessario per mantenere un equilibrio personale.

L’importanza della formazione specifica (24%), dei servizi di telemedicina (21%) e dell’accesso a informazioni chiare e aggiornate sulle risorse disponibili (13%) sottolinea la necessità di un approccio multidisciplinare e personalizzato.

Nonostante la crescente consapevolezza della complessità dell’assistenza, permane una forte convinzione nell’importanza del ruolo della famiglia, ritenuto il fulcro del supporto, almeno inizialmente (62%).

Tuttavia, la ricerca evidenzia anche una crescente apertura verso il coinvolgimento di altri attori: il servizio sanitario pubblico (49%), strutture specializzate (39%) e servizi privati (27%) emergono come potenziali risorse per alleggerire il carico assistenziale.

La questione economica rimane centrale.

La ricolloca dei risparmi personali per far fronte ai costi dell’assistenza (48%) è la strategia più diffusa, ma si registra un interesse crescente verso le polizze assicurative Long-Term Care (LTC) (28%).

Queste soluzioni, che offrono una copertura per ausili specifici (43%), si estendono anche ai casi di non autosufficienza parziale (40%) e sono percepite come economicamente vantaggiose (34%), suggerendo una ricerca di strumenti di pianificazione finanziaria a lungo termine per affrontare le sfide legate all’invecchiamento e alla non autosufficienza.

La crescente popolarità delle LTC denota una transizione verso una cultura della prevenzione e della sicurezza finanziaria, riflettendo una maggiore consapevolezza della necessità di pianificare il futuro e di proteggere se stessi e i propri cari.