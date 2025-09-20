Carenza farmaci oncologici: allarme a Chieti, emergenza diffusa

La carenza di farmaci essenziali in ambito oncologico presso la Asl Chieti, un campanello d’allarme che risuona con forza e richiede un’indagine approfondita e azioni correttive immediate, è stata al centro di un’assemblea pubblica a Pescara.

L’emergenza, sollevata dal consigliere Antonio Di Marco, ha portato alla luce un quadro allarmante: interruzioni di terapie salvavita, un silenzio assordante da parte della direzione generale nonostante i ripetuti solleciti provenienti dalla farmacia ospedaliera e, in ultima analisi, una profonda disfunzione del sistema sanitario regionale.

La vicenda, come evidenziato dal segretario regionale del Pd, Daniele Marinelli, e dal capogruppo Pd in Consiglio regionale d’Abruzzo, Silvio Paolucci, non rappresenta un evento isolato, ma riflette una problematica strutturale che mina la capacità del sistema sanitario di garantire cure adeguate ai pazienti, in particolare quelli più vulnerabili.

Gli atti di Commissione vigilanza hanno restituito un’immagine preoccupante, un ritratto di un’organizzazione che, a causa di scelte politiche e gestionali discutibili, si è rivelata inadeguata a rispondere alle esigenze reali della popolazione.

Il consigliere Di Marco ha denunciato come, parallelamente all’esaurimento delle scorte, le richieste di riapprovvigionamento siano state ignorate, acuendo la situazione di disagio per i pazienti oncologici.

Le conseguenze di questa inazione, con terapie interrotte e potenziali rischi per la salute dei pazienti, sono inaccettabili e implicano una seria responsabilità istituzionale.

Silvio Paolucci ha messo in luce una questione cruciale: l’applicazione di tagli di bilancio indiscriminati, imposti dalla Regione, ha compromesso la capacità operativa delle Asl.

Il tentativo di contenere i costi, con l’obiettivo di risparmiare il 2% del budget complessivo, si è tradotto in una riduzione drastica dei servizi e in una compromissione della qualità delle cure.

La pressione sui tagli, inevitabilmente, ha ricaduto sui settori più critici, come l’approvvigionamento farmaceutico, lasciando i pazienti in balia di carenze che avrebbero potuto essere evitate.

La responsabilità politica, come sottolineato, ricade sulla Regione, che ha imposto questi vincoli senza considerare le conseguenze concrete sulla salute dei cittadini.

La denuncia del consigliere Di Marco, definita “sciacallo” dal Presidente Marsilio, ha innescato una reazione a catena che ha portato alla luce una gestione inefficiente e una mancanza di lungimiranza che hanno messo a rischio la vita di persone.

Questa vicenda non può essere liquidata come un semplice episodio di cattiva gestione, ma deve rappresentare un punto di svolta.

È necessario un cambio di paradigma, un ripensamento delle politiche sanitarie e un maggiore impegno nella tutela della salute dei cittadini.

La priorità deve essere quella di garantire l’accesso alle cure, investendo in risorse umane, in tecnologie all’avanguardia e in un sistema di approvvigionamento farmaceutico efficiente e trasparente.

La salute non è un costo da tagliare, ma un bene prezioso da proteggere e promuovere.