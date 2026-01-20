Cas Collalto: Tre Anni di Accoglienza e Resilienza per i Rifugiati Ucraini

A Penne, in Abruzzo, si conclude un capitolo di profonda umanità e resilienza: la chiusura del centro di accoglienza Cas Collalto, attivo dal 2022 e dedicato all’accoglienza di rifugiati ucraini in fuga dal conflitto.

In tre anni, oltre cento persone provenienti dall’Ucraina hanno trovato rifugio e sostegno in questa comunità, testimoniando la forza di un modello di accoglienza che si prefigge non solo l’assistenza immediata, ma anche la costruzione di percorsi di integrazione duraturi.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Penne in convenzione con la Prefettura di Pescara, si è rivelata un esperimento sociale di notevole importanza, capace di trasformare una risposta emergenziale in un’esperienza strutturata e generativa per l’intera comunità territoriale.

Il sindaco Gilberto Petrucci ha descritto l’addio degli ospiti come un momento carico di commozione, sottolineando l’impegno costante dell’amministrazione comunale e la cruciale collaborazione con le realtà locali che hanno contribuito a creare un ambiente accogliente e inclusivo.

Il Cas Collalto non si è limitato a fornire alloggio e pasti; ha rappresentato un ponte verso una nuova vita, offrendo supporto nella comprensione del contesto sociale e culturale italiano, facilitando l’accesso a servizi essenziali come l’istruzione e il mondo del lavoro.

Tra gli ospiti accolti, si sono trovati adulti, anziani, famiglie intere, bambini piccoli, alcuni dei quali sono nati a Pescara, radicandosi ulteriormente nel territorio abruzzese.

La diversità delle storie individuali si riflette nelle differenti durata delle permanenze.

Sebbene alcuni abbiano trovato una soluzione abitativa temporanea in attesa di ricongiungimenti familiari o di nuove opportunità, altri hanno scelto di rimanere per periodi prolungati, fino a superare i dodici mesi, segno di un legame crescente con la comunità ospitante.

Attualmente, tredici persone saranno accompagnate nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, mentre altri beneficiari hanno concluso il loro percorso con modalità differenti: alcune attraverso scelte volontarie, altre attraverso trasferimenti in strutture specializzate per rispondere a specifiche esigenze.

Un dato particolarmente significativo emerge dalle scelte di vita successive all’uscita dal centro di accoglienza: più di un terzo degli ospiti ha optato per rimanere a Penne e nel territorio vestino.

Questa scelta dimostra la capacità del territorio non solo di accogliere persone in difficoltà, ma anche di offrire opportunità concrete, relazioni significative e condizioni favorevoli all’integrazione a lungo termine.

Il successo di questa iniziativa, che continuerà ad occuparsi di accoglienza per migranti di diversa provenienza, si configura come un modello virtuoso, in grado di arricchire sia la comunità ospitante che i rifugiati stessi, promuovendo un dialogo interculturale e una coesione sociale più forte.

L’esperienza del Cas Collalto rappresenta un esempio concreto di come l’accoglienza possa trasformarsi in una leva di sviluppo umano e territoriale.