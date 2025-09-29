Castel del Giudice: Rinascita Molisana Premiata Come Modello Antispopolamento

Castel del Giudice, un piccolo gioiello incastonato nel cuore del Molisano, ai confini con l’Abruzzo, si erge a simbolo di una rinascita possibile per le aree interne italiane.

Il riconoscimento del Premio Badolato di Calabria contro lo spopolamento, alla sua prima edizione, non è un semplice onore, ma una consacrazione di un approccio innovativo che trasforma le sfide demografiche in opportunità di sviluppo sociale ed economico.

L’esperienza di Castel del Giudice, con la sua popolazione di circa trecento abitanti, incarna un modello di resilienza e di visione lungimirante.

Il Comune, guidato dal sindaco Lino Gentile, ha saputo costruire un ecosistema di iniziative che vanno ben oltre la mera sopravvivenza, puntando a una rigenerazione profonda e duratura.

Il Premio Badolato, nato dalla stessa esperienza pionieristica di Badolato, in Calabria, dove nel 1986 si tentò di salvare il paese dalla scomparsa attraverso una vendita simbolica, rappresenta un faro per tutti i piccoli comuni che lottano contro lo spopolamento e la perdita di identità.

L’associazione culturale Università delle Generazioni ha voluto premiare Castel del Giudice per la capacità di convertire le criticità in leve di cambiamento, affrontando la desertificazione urbana e rurale con un approccio integrato.

L’iniziativa molisana si distingue per una strategia poliedrica: il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio, spesso dimenticato o in degrado, diventano il punto di partenza per creare nuove opportunità abitative e lavorative; la promozione di filiere agricole sostenibili, legate al territorio e ai suoi prodotti tipici, rivitalizza l’economia locale e rafforza il legame con le tradizioni; i progetti di accoglienza, inclusivi e partecipativi, favoriscono la creazione di una comunità coesa e accogliente; le pratiche di welfare di comunità, basate sulla solidarietà e sulla collaborazione, garantiscono un sostegno concreto a chi ne ha bisogno.

Il riconoscimento ricevuto va oltre i confini regionali, aprendo la strada a un confronto costruttivo e all’adozione di modelli virtuosi in altre aree interne che condividono le stesse problematiche.

Domenico Lanciano, figura chiave nell’iniziativa “Badolato paese in vendita” del 1986, testimone di una storia di coraggio e di speranza, consegnerà il premio al sindaco Gentile, sottolineando l’importanza di un approccio olistico e di una visione condivisa per affrontare le sfide demografiche e restituire futuro ai piccoli comuni italiani, custodi di un patrimonio culturale e paesaggistico inestimabile.

Il premio è un invito a replicare, adattando le strategie al contesto specifico, la filosofia di Castel del Giudice: trasformare le difficoltà in opportunità, lo spopolamento in rinascita, la marginalità in motore di sviluppo.