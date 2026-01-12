Castelli al comando fino al 2026: proroga per la ricostruzione post-terremoto

Il Governo, con una decisione che sottolinea l’importanza strategica del percorso di ricostruzione post-terremoto del 2016, ha confermato fino al 31 dicembre 2026 l’incarico di Guido Castelli come Commissario Straordinario.

L’estensione del mandato, accolta con senso di responsabilità da Castelli e accompagnata da un ringraziamento esplicito al Presidente del Consiglio Meloni, al Ministro Musumeci e all’intero Consiglio dei Ministri, evidenzia la complessità e la portata del compito ancora da compiere.

Il 2026 rappresenta un momento di riflessione cruciale, segnando il decennale di una delle più gravi emergenze sismiche che abbiano colpito il Paese.

Questa ricorrenza, più di un semplice anniversario, impone un rinnovato impegno nel custodire la memoria delle vittime e delle comunità distrutte, ma soprattutto nell’accelerare un processo di ricostruzione che non si limiti alla mera riparazione fisica, ma che miri a ripristinare la piena funzionalità sociale ed economica dei territori colpiti.

La sfida che attende il Commissario non è solo quella di completare i cantieri aperti, ma di affrontare le problematiche residue, spesso complesse e intrecciate, che emergono lungo il percorso.

La ricostruzione non è un processo lineare, ma un percorso accidentato, costellato di ostacoli burocratici, difficoltà tecniche e, non da ultimo, esigenze di riqualificazione urbanistica e territoriale.

La priorità, come ribadito da Castelli, rimane quella di reinserire i nuclei familiari nelle loro abitazioni, con un’attenzione particolare per Amatrice, simbolo della devastazione e della resilienza del Paese.

Il lavoro degli ultimi tre anni ha visto un’inversione di tendenza, un cambio di passo reso possibile da un maggiore coordinamento tra il Governo, le Regioni, gli enti locali e gli uffici speciali.

L’accelerazione dei lavori è testimoniata da un numero significativo di cantieri conclusi, da quelli ancora in corso e dalle opere pubbliche avviate.

Il reinserimento di un terzo dei nuclei familiari nelle proprie case rappresenta un risultato concreto, ma non sufficiente.

L’intervento diretto dello Stato per la gestione delle “code” del Superbonus ha permesso di sbloccare ulteriori cantieri, un esempio di come l’azione governativa mirata possa contribuire a superare le difficoltà.

Tuttavia, la ricostruzione va oltre la semplice erogazione di risorse finanziarie.

Richiede un approccio integrato che consideri gli aspetti sociali, economici e ambientali, promuovendo la riqualificazione del territorio, la creazione di nuove opportunità di lavoro e la rafforzamento della resilienza delle comunità.

Il futuro della ricostruzione post-terremoto non si misura solo in metri cubi ricostruiti, ma nella capacità di costruire un futuro più sicuro, più sostenibile e più equo per i territori colpiti.