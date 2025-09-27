domenica 28 Settembre 2025
13.9 C
Comune di L'Aquila
L’Aquila Cronaca

Cena Solidale: La Casa di Michele e Niko Romito per l’inclusione.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La Casa di Michele, fulcro di un’innovativa offerta di riabilitazione per persone con disturbi dello spettro autistico gestita dalla Cooperativa sociale ‘Lavoriamo insieme’, intende ampliare i confini dell’inclusione attraverso un’esperienza culinaria unica.
Lunedì 6 ottobre, l’Osteria da Giorgione, nel cuore dell’Aquila, si trasformerà in un palcoscenico di sapori, umanità e sensibilizzazione, accogliendo un centinaio di ospiti per una cena solidale il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle attività della cooperativa.
Questa non è una semplice cena di beneficenza, ma un progetto che incarna una filosofia: la cucina come ponte verso l’autonomia e l’inserimento lavorativo.

I ragazzi della Casa di Michele, sotto la guida del professor Marco Valenti, avranno l’opportunità irripetibile di affiancare gli chef dell’Accademia Niko Romito, apprendendo tecniche, scoprendo ingredienti e sviluppando competenze che andranno ben oltre la preparazione di un piatto.

L’intervento di Niko Romito, chef di fama internazionale e sostenitore di un approccio innovativo alla cucina, conferisce all’evento un valore aggiunto di prestigio e ispirazione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di crescita e sperimentazione che la cooperativa ha intrapreso negli anni.

Le precedenti edizioni di cene solidali, che hanno visto la partecipazione di realtà locali come il Paganica Rugby e lo chef-rugbista Andrea Lo Cicero, hanno fornito preziose indicazioni e stimolato la creatività dei ragazzi, culminando nella realizzazione del commovente docufilm ‘Io ci provo’, opera del regista Francesco Paolucci.

Questo film, testimonianza autentica delle sfide e dei successi affrontati, ha contribuito a diffondere consapevolezza e comprensione nei confronti delle persone con autismo, dimostrando come il coinvolgimento in attività pratiche e relazionali possa favorire l’autostima e l’autonomia.
Il progetto della Casa di Michele rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie e realtà del terzo settore, convinti che l’inclusione sociale passi attraverso l’offerta di opportunità concrete e personalizzate.

Più che un aiuto, si tratta di fornire strumenti e stimoli per lo sviluppo del potenziale individuale, creando un ambiente favorevole all’apprendimento, alla crescita e all’integrazione nel tessuto sociale.
La cucina, con la sua combinazione di creatività, precisione e collaborazione, si rivela un terreno fertile per coltivare queste aspirazioni, aprendo nuove prospettive di futuro per i ragazzi e per l’intera comunità aquilana.
La serata del 6 ottobre si propone come un atto di speranza e di fiducia nel potere trasformativo della condivisione e della solidarietà.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved