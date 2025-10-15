Chieti, Sgominata Organizzazione Criminale: Arresti e Scoperta di Laboratorio

All’alba di oggi, un’operazione di ampio respiro, orchestrata dalla Procura della Repubblica di Chieti, ha disarticolato un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e responsabile di una rapina violenta, ponendo fine ad un’attività investigativa complessa e articolata.

L’azione, condotta con determinazione dalla Squadra Mobile di Chieti, con il supporto logistico e operativo delle squadre mobili di Pescara e Latina, ha portato a quattro arresti in flagranza di reato, unitamente all’applicazione di due misure cautelari personali, una in regime detentivo e l’altra agli arresti domiciliari.

Le indagini, avviate a seguito di un episodio particolarmente efferato avvenuto il 25 aprile scorso, avevano come obiettivo una rapina commessa a danno di un giovane residente a Chieti.

L’aggressione, caratterizzata da un’elevata escalation di violenza, aveva visto i malviventi introdursi con forza nell’abitazione della vittima, armati di una pistola, infliggendo ferite da arma bianca alla coscia e percuotendo ripetutamente con calci e pugni, al fine di sottrarre due orologi di ingente valore, uno dei quali in oro.

L’intervento dei sanitari era stato provvidenziale, evitando conseguenze ancora più gravi per il giovane.

Le successive attività investigative, condotte con meticolosità e basate su un’analisi approfondita di elementi indiziari e riscontri concreti, hanno rivelato un nesso diretto tra la rapina e un debito preesistente legato all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Si è così dipanato il quadro di un’organizzazione criminale strutturata, capace di operare con una certa autonomia e ramificata in diverse aree geografiche, con epicentro a Chieti e Lanciano, ma con collegamenti significativi anche nel territorio pontino, in particolare ad Aprilia.

L’organizzazione era attiva nel traffico e nello spaccio di diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana, gestendo piazze di spaccio e riciclando denaro sporco.

Al termine delle indagini sono state identificate undici persone, di nazionalità italiana e straniera, ritenute responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, rapina aggravata e detenzione illegale di armi.

Nel corso dei controlli è stata rinvenuta e sequestrata una pistola con numero di serie abraso, elemento che suggerisce una pianificazione accurata per eludere le indagini.

Le perquisizioni eseguite oggi hanno portato al sequestro di una considerevole quantità di stupefacenti, tra cui due pistole cariche con un totale di 25 proiettili, una somma di denaro contante di circa 15.000 euro, 10 chilogrammi di cocaina, 2,5 chilogrammi di hashish e un sofisticato laboratorio di confezionamento di sostanze stupefacenti, completo di attrezzature e materiali necessari per la preparazione e la distribuzione del prodotto.

La scoperta del laboratorio sottolinea la capacità dell’organizzazione nel gestire l’intera filiera illecita, dalla lavorazione alla vendita al dettaglio.

L’operazione, che ha visto il coinvolgimento di numerosi agenti e la collaborazione tra diverse forze dell’ordine, rappresenta un significativo successo nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga nel territorio abruzzese e laziale.