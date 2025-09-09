Cisl AbruzzoMolise: Nuova Sede a Pescara, un Segnale di Crescita

La Cisl AbruzzoMolise inaugura una nuova, moderna sede a Pescara, segnando una tappa significativa nel suo percorso di crescita e rinnovamento.

Abbandonando le storiche location di via dei Sanniti e corso Vittorio Emanuele, il sindacato si insedia in un complesso di 1.500 metri quadrati, comprensivo di spazi dedicati a servizi, uffici e 500 metri quadrati di area parcheggio, situato in viale Pindaro.

L’evento, celebrato con un taglio del nastro alla presenza di figure istituzionali di rilievo – tra cui la segretaria generale nazionale Daniela Fumarola, il segretario regionale Giovanni Notaro, il responsabile locale Franco Pescara, l’arcivescovo Tommaso Valentinetti, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco Carlo Masci – simboleggia un impegno rinnovato verso il territorio e i suoi abitanti.

La nuova struttura, concepita per ottimizzare l’efficienza operativa e migliorare l’esperienza dei visitatori, ospita una vasta gamma di servizi sindacali e di supporto.

Al piano terra trovano spazio la sede locale della Cisl Pescara, il CAF (Centro di Assistenza Fiscale), il patronato INAS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), l’ufficio vertenze per la gestione delle controversie, lo sportello ANOLF (Associazione Nazionale Operai di Lingua Francese) dedicato all’assistenza per immigrati, l’Adiconsum, impegnata nella tutela dei consumatori, e le federazioni di categoria.

Il piano superiore è dedicato agli uffici della segreteria generale della Cisl AbruzzoMolise e alle federazioni interregionali, facilitando la coordinazione a livello regionale.

La posizione strategica, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici – treno e autobus – ne accresce l’accessibilità.

Giovanni Notaro, segretario generale della Cisl AbruzzoMolise, ha sottolineato come questa nuova sede rappresenti un momento storico, motivato dalla necessità di rispondere a un’evoluzione delle esigenze degli iscritti e della comunità.

L’inaugurazione non è solo un miglioramento organizzativo, ma un atto concreto di radicamento territoriale, un segnale tangibile dell’impegno della Cisl a fornire un punto di riferimento solido e qualificato per lavoratori, pensionati e cittadini.

Questa struttura ambisce a diventare un centro nevralgico per l’offerta di servizi integrati, promuovendo attivamente la tutela dei diritti, l’assistenza sociale e la rappresentanza sindacale.

L’acquisizione della sede rientra in una visione più ampia di razionalizzazione delle risorse e di investimento nel miglioramento delle infrastrutture, con un’attenzione particolare all’accessibilità e alla capacità di offrire un’assistenza globale e personalizzata.

La scelta di proprietà, anziché di affitto, testimonia una prospettiva di lungo termine e un impegno a consolidare la presenza della Cisl nel territorio.

Daniela Fumarola ha enfatizzato l’importanza di una sede accogliente e funzionale, capace di integrare tutte le federazioni e i servizi offerti, al fine di rafforzare la prossimità e rispondere in maniera efficace ai bisogni di lavoratori, pensionati e famiglie.

L’obiettivo primario è realizzare una presenza capillare e una relazione di fiducia, contribuendo al benessere sociale e alla crescita economica del territorio abruzzese e molisano.

La nuova sede si configura quindi come un investimento nel futuro del sindacato e nella sua capacità di essere un motore di sviluppo e di progresso per la comunità.