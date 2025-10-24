Clemente, Pasolini e la Lingua: Un Convegno tra Memoria e Futuro

“La lingua che nasce nel sangue”: Clemente, Pasolini e il patrimonio linguistico del territorio.

Un’eredità a cinquant’anni dalle loro voci.

Questo è il cuore pulsante del convegno che si terrà domani, alle 16, presso il centro congressi di piazza Annibale de Gasparis a Bugnara, un appuntamento che vedrà la partecipazione di Paolo D’Achille, figura di spicco dell’Accademia della Crusca, custode e interprete della lingua italiana.

L’evento, frutto dell’impegno congiunto del Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” e del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, con il supporto logistico di Bugnara e Pescasseroli ‘Città che legge’, si configura come il culmine di un percorso riflessivo avviato in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa di Vittorio Clemente.

Più che una semplice commemorazione, il convegno ambisce a riaccendere un dibattito cruciale: il valore intrinseco delle lingue materne come fondamenta dell’identità culturale e la potenza della poesia come strumento di esplorazione e salvaguardia del paesaggio linguistico e umano.

L’incontro non si limita a ripercorrere le tappe biografiche e intellettuali che hanno legato Clemente e Pasolini, due figure imprescindibili del panorama letterario italiano, ma si propone di analizzare la loro opera alla luce delle sfide contemporanee che investono la lingua e la cultura.

Come le trasformazioni sociali e tecnologiche influenzano il nostro modo di parlare e di esprimere noi stessi? Qual è il ruolo delle lingue locali nel contesto di una globalizzazione sempre più pervasiva? Queste sono alcune delle domande che il convegno intende affrontare, stimolando un confronto aperto e costruttivo tra studiosi, scrittori e appassionati.

A testimonianza dell’importanza dell’evento, sono previste collegamenti video con esponenti di rilievo nel panorama culturale italiano ed europeo, tra cui Dacia Maraini, voce autorevole della letteratura contemporanea, e Karine Josse, docente universitaria specializzata nello studio delle lingue e delle culture del Mediterraneo.

Il convegno si concluderà con la cerimonia di premiazione del “Premio Radici e Territorio” 2025, riconoscimento dedicato a chi, con il proprio lavoro, ha saputo valorizzare il patrimonio culturale e linguistico del territorio abruzzese.

Quest’anno, i premi saranno assegnati a Mariachiara Guerra, Edoardo Leombruni e Lucilla Incorvati, figure che si sono distinte per il loro contributo alla ricerca e alla promozione della cultura locale.

Un premio speciale sarà inoltre conferito al periodico “Il Vaschione” di Sulmona, diretto da Vincenzo Colaiacovo, per il suo impegno nel documentare e interpretare le tradizioni e le storie del territorio.

Il premio celebra, dunque, non solo voci nuove, ma anche un’istituzione storica che si fa interprete di una comunità.