CodyTrip 2025: Abruzzo tra Scienza, Cultura e Rinascita Virtuale

CodyTrip 2025: Un Viaggio Interattivo tra Scienza, Cultura e Patrimonio AbruzzeseIl 28 e 29 ottobre 2025, il progetto “CodyTrip”, un’iniziativa didattica innovativa, aprirà le porte dell’Abruzzo a migliaia di studenti italiani attraverso un’esperienza virtuale immersiva.

Questa edizione, che si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente, porterà i partecipanti alla scoperta di due eccellenze regionali: L’Aquila, designata Capitale Italiana della Cultura 2026, e il maestoso Gran Sasso d’Italia, custode di laboratori scientifici di rilevanza internazionale.

Ideato dal Professor Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino e realizzato da Digit in collaborazione con l’ateneo e Giunti Scuola, CodyTrip si configura come un ponte tra didattica e turismo scientifico, unendo l’apprendimento formale alla scoperta del patrimonio culturale e naturale.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle discipline scientifiche e alla cultura italiana, ha riscosso un successo crescente: dopo l’edizione precedente che ha coinvolto oltre 47.000 partecipanti, l’edizione 2025 ha già registrato quasi 10.000 iscrizioni da più di 400 città italiane, testimoniando la sua popolarità e l’interesse diffuso.

La giornata del 28 ottobre sarà interamente dedicata all’esplorazione del sottosuolo del Gran Sasso.

Guidati dal ricercatore Federico Ferraro, gli studenti intraprenderanno un viaggio virtuale nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, un complesso sotterraneo unico al mondo.

Questa immersione virtuale offrirà l’opportunità di comprendere le sfide della ricerca in fisica delle particelle, svelando i misteri della materia oscura – una delle più grandi enigmi scientifici contemporanei – e i neutrini, particelle elusive che forniscono preziose informazioni sulla composizione dell’universo.

Saranno presentati i complessi esperimenti internazionali in corso, consentendo agli studenti di apprezzare la complessità e l’importanza della ricerca scientifica di frontiera.

Il pomeriggio del 28 ottobre trasporterà i partecipanti all’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, situato nell’altopiano di Campo Imperatore.

I ricercatori Chiara Badia, Fiore De Luise e Gaetano Valentini accompagneranno gli studenti in un affascinante viaggio attraverso il cosmo.

L’incontro con Marica Branchesi del GSSI, figura di spicco nella ricerca sulle onde gravitazionali e nell’astronomia multi-messaggera, arricchirà ulteriormente l’esperienza, illustrando le nuove frontiere dell’astrofisica e il potenziale delle osservazioni con più “messaggeri” provenienti dallo spazio profondo.

Per concludere la giornata, una suggestiva lettura di fiabe e racconti da Santo Stefano di Sessanio e Rocca Calascio offrirà un momento di relax e di scoperta del ricco patrimonio storico e paesaggistico abruzzese.

Il 29 ottobre sarà dedicato alla ricostruzione virtuale della storia de L’Aquila, città che ha subito pesanti ferite a causa del terremoto del 2009, ma che si sta risollevando con determinazione, diventando un simbolo di resilienza e rinascita culturale.

Attraverso ricostruzioni 3D e approfondimenti storici, gli studenti potranno conoscere le origini della città, il suo patrimonio artistico e architettonico, e le sfide che essa affronta nel processo di ricostruzione.

L’iscrizione a CodyTrip 2025 è gratuita e disponibile tramite la piattaforma Eventbrite (info: www.inaf.it).

L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per studenti, insegnanti e famiglie desiderose di vivere un’esperienza didattica coinvolgente e di scoprire le meraviglie scientifiche e culturali dell’Abruzzo.