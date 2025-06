Comitati civici sfidano la giustizia: la rabbia per Snam

La crescente frustrazione dei comitati civici per l’ambiente ha raggiunto il culmine in una aperta sfida alle autorità locali. Dopo due anni di attesa e di paziente ricerca di risposte, gli otto esposti presentati alla Procura di Sulmona, riguardanti presunte irregolarità nella realizzazione della centrale di compressione e del metanodotto Snam, restano in gran parte inesplorati. Questa situazione ha portato i rappresentanti dei comitati a pianificare una conferenza stampa di fronte al Tribunale, un gesto volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un’indagine più approfondita.La richiesta, inizialmente accolta con un diniego formale da parte del Questore di Sulmona, Fabrizio Mancini, ha innescato una controversia che ha messo in luce un conflitto tra il diritto di espressione e le preoccupazioni per l’ordine pubblico. La motivazione ufficiale del divieto, basata sulla designazione del tribunale come “obiettivo sensibile” e sul potenziale rischio per la sicurezza, è stata percepita dai comitati come una risposta sproporzionata e un tentativo di soffocare il dissenso.“Ci assumiamo la piena responsabilità del nostro gesto,” ha dichiarato Mario Pizzola, figura di spicco dell’iniziativa, sottolineando la determinazione dei comitati a non cedere alle pressioni. “Accettare un simile divieto avrebbe creato un pericoloso precedente, minando la possibilità per i cittadini di far sentire la propria voce su questioni di interesse pubblico.”Nonostante il divieto, la conferenza stampa si è regolarmente svolta, trasformando un atto amministrativo restrittivo in un simbolo di resistenza civile. La presenza di un pubblico attento e il tono deciso dei portavoce hanno amplificato il messaggio dei comitati, che si è concentrato sull’apparente immobilismo delle autorità giudiziarie. L’esame dettagliato degli otto esposti rivela un quadro inquietante: solo uno ha visto una prosecuzione concreta, mentre gli altri sono stati apparentemente archiviati o ignorati. Questa mancanza di trasparenza e la presunta omissione di indagini approfondite sollevano seri interrogativi sulla tutela dell’ambiente e sulla capacità del sistema giudiziario di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini.L’episodio sottolinea una problematica più ampia: il crescente divario tra la volontà dei cittadini di partecipare attivamente alla vita democratica e le barriere, a volte sottili, a volte più evidenti, che vengono erette per limitare la libertà di espressione e di informazione. La vicenda dei comitati civici di Sulmona rappresenta un campanello d’allarme, invitando a una riflessione più ampia sul ruolo della cittadinanza attiva e sulla necessità di garantire un accesso equo e trasparente all’amministrazione della giustizia e alla protezione dell’ambiente. L’azione dei comitati, al di là della specifica questione Snam, si configura come un monito per l’intera comunità: vigilare costantemente sulle azioni delle istituzioni e rivendicare il diritto di essere ascoltati.