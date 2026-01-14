Comuni Plastic Free: Crescita Esponenziale e Impegno Nazionale

L’impegno concreto delle comunità locali nella salvaguardia ambientale si traduce in un dato significativo: i Comuni Plastic Free, certificati dall’associazione Plastic Free Onlus, hanno visto un incremento considerevole, passando da 122 nel 2025 a ben 141 nel 2026.

Questa crescita esponenziale, giunta alla quinta edizione del progetto, testimonia una crescente consapevolezza e un’azione sempre più incisiva contro l’inquinamento da plastica a livello territoriale.

L’Abruzzo si conferma leader in questo panorama virtuoso, con 24 comuni insigniti, seguito da Sicilia (20), Lombardia e Veneto (12 ciascuna), Campania (11) e Puglia (10).

Tra le città che si distinguono per il loro impegno, emergono centri urbani di rilevanza nazionale come Roma, Milano, Torino e Bari, affiancati da un’ampia rete di capoluoghi provinciali che abbraccia diverse regioni d’Italia: Benevento, Bergamo, Caltanissetta, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Latina, Olbia, Oristano, Pavia, Pisa, Ragusa, Rovigo, Teramo, Verona e Vicenza.

La presentazione ufficiale dei Comuni Plastic Free 2026, avvenuta a Montecitorio durante un incontro con la stampa, ha visto la partecipazione del presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, Mauro Rotelli, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano, e dei referenti regionali dell’associazione.

“La crescita di questa rete di Comuni Plastic Free rappresenta una fonte di profondo orgoglio,” ha dichiarato De Gaetano.

“Nel 2022 eravamo solo 49, oggi contiamo 141 amministrazioni impegnate attivamente.

Questo successo è il risultato del lavoro instancabile delle amministrazioni locali, supportate da un vasto network di 1.200 referenti territoriali e migliaia di volontari.

Il nostro approccio si fonda sulla sensibilizzazione capillare, iniziative educative rivolte alle scuole e un dialogo costruttivo con le istituzioni, elementi essenziali per diffondere una cultura ambientale solida e duratura, a beneficio delle generazioni future.

“La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 14 marzo 2026 a Roma, presso l’imponente Teatro Olimpico, un’occasione per celebrare i risultati raggiunti e rinsaldare l’impegno comune verso un futuro più sostenibile, libero dall’inquinamento da plastica, e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il progetto Plastic Free Onlus, con la sua progressiva espansione, si configura come un modello di governance partecipativa e di cittadinanza attiva, capace di generare un impatto positivo e duraturo sul territorio nazionale.