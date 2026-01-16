Condanna Yaeesh: la difesa pronta alla battaglia legale

La sentenza di primo grado che condanna Anan Yaeesh a cinque anni e mezzo di reclusione per associazione a delinquere con finalità terroristiche ha suscitato immediate reazioni nel suo collegio difensivo, aprendo una fase di contrasto giudiziario che si preannuncia lunga e complessa.

L’avvocato Flavio Rossi Albertini, portavoce della difesa, ha espresso profonda disamina riguardo alla decisione della Corte d’Assise dell’Aquila, pur manifestando rispetto per il procedimento, ma rivendicando con fermezza l’assenza di elementi probatori che possano suffragare l’accusa di finalità terroristiche.

L’istruttoria dibattimentale, secondo la difesa, non ha fornito riscontri a tale accusa, alimentando dubbi sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione delle prove.

Questa disamina non è un semplice atto formale, ma il preludio di un’azione legale volta a contestare la decisione e a ripristinare, a detta dei difensori, la verità dei fatti.

L’appello si configura quindi come il primo passo di un percorso che potrebbe estendersi fino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a testimonianza della determinazione della difesa a tutelare i diritti del proprio assistito.

Un elemento cruciale nel ragionamento difensivo è rappresentato dall’assoluzione di altri due imputati, Ali Irar e Mansour Doghmosh.

Le loro liberazioni, disposte dalla Corte di Cassazione e successivamente dal Tribunale della Libertà dell’Aquila, basate sulla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sollevano interrogativi sulla coerenza del sistema giudiziario e sulla possibilità che l’istruttoria dibattimentale abbia adottato standard di valutazione differenti per Yaeesh.

La difesa sottolinea che, a differenza dei casi di Irar e Doghmosh, nel processo a Yaeesh non sono emersi elementi probatori aggiuntivi che possano giustificare una condanna.

Le accuse, sostenute dalle indagini del Digos dell’Aquila e del Servizio Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, si fondavano sull’esistenza di una struttura operativa militare, il “Gruppo di Risposta Rapida – Brigate Tulkarem”, presunta articolazione delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, organizzazione definita terroristica.

La difesa ha contestato vigorosamente questo quadro accusatorio, evidenziando l’assenza di prove dirette di atti violenti contro civili imputabili agli imputati.

L’accento è stato posto sulla necessità di distinguere tra l’appartenenza a un’organizzazione e l’effettiva commissione di atti illegali, rimarcando il pericolo di generalizzazioni e di condanne basate su mere presunzioni.

La vicenda solleva questioni di portata più ampia riguardanti i criteri di applicazione delle leggi antiterrorismo, la tutela dei diritti degli imputati e la necessità di garantire un giusto processo, in cui l’onere della prova ricada interamente sull’accusa, senza ricorrere a interpretazioni che possano compromettere l’equità della giustizia.

L’esito del ricorso e delle successive fasi processuali sarà quindi determinante non solo per il futuro di Anan Yaeesh, ma anche per il dibattito pubblico sulla lotta al terrorismo e sulla salvaguardia delle libertà fondamentali.