Conservatorio escluso: Tensioni tra Comune e istituzione culturale

La mancata partecipazione del Conservatorio ‘Luisa d’Annunzio’ alla conferenza stampa comunale, incentrata sulla risoluzione di una questione progettuale pluriennale riguardante la nuova sede nell’ex scuola ‘Muzii’, costituisce un’anomalia istituzionale di notevole gravità, sollevando interrogativi profondi sui rapporti tra ente locale e istituzione culturale di primaria importanza.

Il Consiglio di Amministrazione, in una presa di posizione formale, esprime non solo stupore per l’esclusione, ma anche un’evidente preoccupazione per l’immagine del Conservatorio, per la sua autonomia e per il ruolo che esso riveste nel panorama culturale regionale e nazionale.

L’evento, presentato come una pietra miliare nella complessa vicenda della nuova sede, avrebbe dovuto celebrare la conclusione di un iter progettuale che si è protratto per anni, con l’annuncio imminente dell’avvio dei lavori entro tre mesi.

La significativa assenza del Conservatorio, insieme all’omissione del suo logo dai materiali informativi, non può essere interpretata come una scelta volontaria, ma come il risultato di una sottovalutazione, se non di una deliberata esclusione, da parte dell’amministrazione comunale.

La dinamica solleva questioni cruciali di rispetto istituzionale e di correttezza procedurale.

Il coinvolgimento attivo dei vertici artistici, amministrativi e di indirizzo del Conservatorio non si configura come una mera formalità, ma come un obbligo etico e logico, imprescindibile in una questione che impatta direttamente sulle attività e sul futuro dell’istituzione.

Si tratta di un diritto, riconosciuto e tutelato in un rapporto di collaborazione che dovrebbe essere improntato alla trasparenza e alla condivisione.

L’assenza di comunicazione preventiva del progetto, che prevede un investimento complessivo di 15 milioni di euro, di cui 10 provenienti da finanziamenti ministeriali, appare particolarmente incomprensibile e alimenta sospetti di una gestione opaca e poco collaborativa.

L’impegno formale verso la realizzazione di una sede moderna, funzionale e adeguata alle esigenze didattiche e alla valorizzazione del patrimonio musicale, non può essere ridotto a un mero annuncio retorico, una ripetizione di promesse disattese in un passato costellato di false speranze.

La vicenda mette in luce una problematica più ampia, quella del rapporto spesso conflittuale tra istituzioni pubbliche e realtà culturali, un rapporto che dovrebbe essere fondato sulla fiducia reciproca, sulla valorizzazione del ruolo della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico, e sulla consapevolezza che la cultura non è un lusso, ma un diritto fondamentale.

È auspicabile che questa inattesa presa di posizione del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ‘Luisa d’Annunzio’ possa costituire un punto di svolta, inducendo l’amministrazione comunale a rivedere le proprie modalità di gestione e a instaurare un dialogo costruttivo e trasparente con tutte le realtà culturali del territorio.

La comunità attende con rinnovata speranza che le promesse vengano mantenute e che il Conservatorio possa finalmente disporre della sede che merita, come testimonianza tangibile di un impegno concreto verso la cultura e il futuro della città.