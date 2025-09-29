Coop Alleanza 3.0: 5ª Edizione di Più Vicini Sostiene il Territorio

Ogni anno, Coop Alleanza 3.0 rinsalda il suo impegno verso il territorio con “Più vicini”, un’iniziativa che coinvolge attivamente i soci e i clienti, giunta alla sua quinta edizione e che si svolgerà dal 1° al 31 ottobre.

Questo meccanismo di supporto solidale permette di indirizzare risorse economiche concrete a progetti vitali per la comunità locale.

L’edizione precedente ha dimostrato l’impatto significativo dell’iniziativa: 690 progetti di 650 enti locali hanno ricevuto un sostegno finanziario complessivo di 250.000 euro, grazie alla partecipazione attiva di una vasta rete di persone che hanno generato un totale di 6,7 milioni di gettoni cartacei e 211.000 voti online.

Questo dato testimonia la forte volontà di Coop Alleanza 3.0 e della sua clientela di investire nel bene comune.

Il sistema di voto è progettato per essere accessibile e inclusivo.

Nei punti vendita Coop Alleanza 3.0, i soci e i clienti potranno scegliere tra tre progetti solidali previamente individuati dai Consigli di Zona, inserendo gettoni cartacei nell’urna dedicata (un gettone per ogni 15 euro di spesa).

Un gettone aggiuntivo sarà distribuito a ciascun socio, consentendo una partecipazione ancora più ampia attraverso la piattaforma digitale all.

coop/piuvicini o tramite l’applicazione dedicata.

Chi usufruisce dei servizi di spesa online EasyCoop, inclusi i petstore, riceverà anch’esso i gettoni necessari fino al 3 novembre, estendendo l’opportunità di voto a un pubblico più vasto.

L’allocazione delle risorse finanziarie è direttamente proporzionale al consenso popolare.

Al termine del periodo di votazione, i progetti selezionati riceveranno un finanziamento calibrato in base al numero di gettoni ricevuti, garantendo che le iniziative con il maggiore sostegno della comunità siano premiate e possano realizzare il loro impatto positivo.

L’iniziativa “Più vicini” rappresenta quindi un modello di responsabilità sociale d’impresa, basato sulla partecipazione attiva della comunità e sull’investimento mirato in progetti che rispondono alle reali esigenze del territorio.