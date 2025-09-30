Coop Alleanza 3.0: Una Cuccia per Tutti, Solidarietà Animale in Festa

Quest’autunno, Coop Alleanza 3.0 rinnova il suo impegno concreto a favore del benessere animale con l’iniziativa “Una cuccia per tutti”, un progetto che intreccia responsabilità sociale, sostenibilità e la passione per gli animali domestici.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, ogni acquisto della linea “Coop Amici Speciali”, dedicata a cani e gatti, si traduce in un contributo diretto per 52 strutture di accoglienza sparse sul territorio nazionale.

Queste non sono solo canili e gattili, ma anche centri di recupero per fauna selvatica, rifugi che offrono una seconda possibilità a creature spesso vulnerabili e in difficoltà.

L’iniziativa, facilmente consultabile alla sezione dedicata sul sito all.

coop/unacucciapertutti, non si limita ai negozi fisici, ma si estende anche alle piattaforme digitali EasyCoop PetStore e EasyCoop, ampliando così la possibilità di contribuire al progetto.

Il successo dell’edizione precedente, legata alla collezione Peanuts, testimonia la sensibilità del pubblico verso queste tematiche.

Tra settembre e dicembre 2024, l’acquisto di ogni articolo della collezione – un mix di peluche, accessori e prodotti per animali – ha generato una devoluzione di 10 centesimi, permettendo di sostenere 46 strutture dedicate alla cura di animali abbandonati o feriti.

Questo gesto corale ha portato a una donazione complessiva di 51.000 euro, distribuita equamente tra le 51 Zone Soci presenti nei territori in cui opera la Cooperativa, garantendo un supporto capillare e mirato.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 si traduce anche in iniziative continue come “Dona la spesa”, promossa a partire da luglio 2025 in oltre 220 punti vendita.

Grazie alla generosità dei clienti, sono state raccolte oltre 63 tonnellate di beni di prima necessità destinati a più di 170 associazioni e realtà locali.

Inoltre, tramite EasyCoop, sono stati forniti oltre 350 box contenenti oltre 1,2 tonnellate di prodotti all’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), un partner storico nell’ambito della tutela del benessere animale.

“Una cuccia per tutti” è molto più di una semplice promozione commerciale; è un’espressione tangibile dei valori fondanti di Coop Alleanza 3.0: la solidarietà, la responsabilità sociale e l’attenzione verso il benessere della comunità, inclusa la parte più fragile, quella animale.

L’iniziativa mira a sensibilizzare i soci e i clienti sul tema dell’abbandono, un problema sociale complesso e doloroso, e a fornire un sostegno economico concreto alle strutture che quotidianamente si prendono cura di cani, gatti e fauna selvatica, spesso in condizioni precarie.

L’obiettivo ultimo è promuovere un modello di convivenza armoniosa tra uomo e animale, basato sul rispetto, la cura e la prevenzione dell’abbandono.