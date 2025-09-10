Coop: Un Quadro per il Futuro, solidarietà e scuola a sostegno delle famiglie.

Ritorna il 13 settembre “Un Quadro per il Futuro”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che trasforma l’acquisto di materiale scolastico in un gesto di solidarietà, un investimento concreto nel percorso educativo di bambini e ragazzi.

L’iniziativa, giunta alla sua edizione, si propone di alleggerire il peso economico che l’inizio dell’anno scolastico comporta per molte famiglie, creando un ponte tra chi può donare e chi necessita di supporto.

Nel corso dello scorso anno, grazie alla partecipazione attiva della clientela, sono state donate ben 170.000 confezioni di prodotti essenziali per la scuola, un numero destinato ad aumentare con l’impegno rinnovato per il 2024.

A queste si aggiungono le 400 confezioni consegnate alla comunità di Sant’Egidio, resa possibile dall’utilizzo del servizio di spesa online EasyCoop, disponibile per l’acquisto di apposite box dono fino al 28 settembre.

“Un Quadro per il Futuro” si estende a 220 punti vendita Coop Alleanza 3.0, un vero e proprio circuito di solidarietà che coinvolge oltre 250 enti e associazioni locali, testimoniando l’impegno della Cooperativa nel tessuto sociale dei territori in cui opera.

Questo ampio coinvolgimento garantisce che la merce donata raggiunga direttamente le famiglie che ne hanno più bisogno, con un impatto tangibile e mirato.

Il 14 settembre, un team di volontari, rappresentanti delle realtà aderenti all’iniziativa, consegnerà le shopper compostabili, destinate a contenere il materiale scolastico acquistato dai clienti.

In queste shopper troverete quaderni, penne, matite, evidenziatori, temperamatite, risme di carta e una vasta gamma di altri strumenti didattici fondamentali per affrontare l’anno scolastico con il giusto avvio.

I volontari, dopo la consegna, si occuperanno di stoccare la merce donata, predisponendo la distribuzione alle famiglie beneficiarie secondo protocolli definiti per massimizzare l’efficacia e l’equità del supporto.

Coop Alleanza 3.0 rafforza inoltre il suo impegno a sostegno delle famiglie con un vantaggio concreto per i soci: uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina dei libri di testo, un risparmio significativo che contribuisce a ridurre l’impatto economico dell’inizio dell’anno scolastico.

Per incentivare ulteriormente l’acquisto di materiale scolastico, è attiva una promozione speciale: spendendo 30 euro nel reparto cartoleria, fino al 28 settembre, si riceve un buono sconto di 10 euro, da utilizzare entro l’8 ottobre su una spesa minima di 30 euro.

Questa iniziativa promuove non solo la solidarietà, ma anche un consumo consapevole e responsabile.

“Un Quadro per il Futuro” non è solo una promozione, ma un’occasione per costruire insieme un futuro più equo e sostenibile, un gesto di vicinanza che fa la differenza nella vita di molti bambini e ragazzi.