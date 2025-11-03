Costruire la Pace: Dialogo, Giustizia e Perdono per un Futuro Migliore

La costruzione della pace non è un atto di imposizione, bensì un processo paziente, una tessitura complessa di elementi interconnessi che richiedono dedizione e un profondo cambiamento di prospettiva.

In un dialogo all’Aquila, il cardinale Matteo Zuppi, figura di riferimento per la Conferenza Episcopale Italiana, ha esplorato con il giovane autore Riccardo Pedicone le sfide cruciali della risoluzione dei conflitti, delineando un approccio che va al di là delle semplici dichiarazioni di intenti.

La precarietà di una pace imposta è una verità storica: una tregua forzata, priva di un reale impegno alla comprensione delle cause profonde di un conflitto, è destinata a rivelarsi effimera, un semplice intervallo prima di una nuova, forse ancora più violenta, esplosione.

Per Zuppi, la vera stabilità emerge dalla convergenza di tre pilastri fondamentali: la pace stessa, intesa come cessazione delle ostilità; la giustizia, come ripristino dell’equità e del diritto violato; e il perdono, una condizione spesso ardua ma essenziale per la riconciliazione e la guarigione delle ferite.

Questi elementi, pur potendo manifestarsi in sequenze diverse, devono coesistere per creare un fondamento solido.

Il nocciolo del problema risiede nella fiducia, un tessuto delicato che si disfa con facilità.

Come può un palestinese, segnato da generazioni di sofferenza, nutrirsi di speranza in un futuro condiviso con un israeliano, quando il passato è costellato di dolore e ingiustizie? E come può un israeliano, traumatizzato dalle atrocità del 7 ottobre, allentare la presa della paura e aprirsi alla possibilità di un dialogo costruttivo? La domanda è più complessa di quanto appaia, perché implica la necessità di affrontare le narrazioni storiche, le sofferenze individuali e le dinamiche di potere che alimentano il conflitto.

La riflessione si estende inevitabilmente al contesto del conflitto russo-ucraino, un dramma che mette a dura prova l’ordine internazionale.

L’occupazione territoriale, l’affermazione di identità contrapposte e le spinte geopolitiche rendono la situazione particolarmente intricata.

Rifiutare l’uso della forza per ridisegnare confini è un principio inviolabile, ma la via per una soluzione duratura si presenta irta di ostacoli.

Il cardinale Zuppi parla di un “lavoro artigianale”, un approccio che esclude soluzioni preconfezionate e promuove la ricerca di risposte concrete e creative, calibrate sulle specificità di ogni contesto.

Non esistono formule magiche o scorciatoie; la pace si conquista con pazienza, ascolto attivo e la volontà di superare le barriere ideologiche e culturali.

Si tratta di un percorso che richiede l’impegno di tutti gli attori coinvolti, dai leader politici alla società civile, e che presuppone una profonda trasformazione interiore, capace di abbracciare la diversità e di costruire ponti dove prima esistevano muri.

La vera sfida è quella di passare da una logica di conflitto a una di collaborazione, da una cultura della vendetta a una della riconciliazione.