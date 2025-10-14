Cratere Sisma: Laboratorio Nazionale per la Resilienza del Centro Italia

Il cratere sismico del Centro Italia, ferita aperta ma anche terreno di speranza e innovazione, si configura oggi come un laboratorio nazionale cruciale per la resilienza territoriale e comunitaria.

La Struttura Commissariale per la ricostruzione post-sisma 2016, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali, ne riconosce il valore non solo come luogo di ricostruzione, ma come piattaforma sperimentale per lo sviluppo di approcci proattivi e sostenibili.

L’Abruzzo, con l’esperienza maturata dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (Usrc), nato in seguito al sisma del 2009, gioca un ruolo centrale in questo processo.

L’Usrc, evolvendo nel tempo, non si è limitato alla gestione emergenziale, ma ha sviluppato programmi innovativi di prevenzione e mitigazione del rischio, condividendo le proprie competenze con le aree colpite dai terremoti successivi del 2016/2017, creando un ponte di conoscenza e collaborazione.

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nel Centro Italia, Guido Castelli, ha posto l’accento su una visione di ricostruzione che trascende la semplice riparazione del danno.

La ricostruzione non è un ritorno al passato, ma un’opportunità per un avanzamento strutturale, sociale e ambientale.

Si tratta di costruire comunità più sicure, più robuste e più capaci di affrontare le sfide del futuro.

Questa filosofia si traduce in un approccio olistico e lungimirante alla gestione del territorio.

La ricostruzione del Centro Italia non è vista come un’isola di interventi isolati, ma come un tassello fondamentale di una strategia nazionale per la riduzione del rischio di disastri.

Si tratta di un investimento non solo per le comunità colpite, ma per l’intero Paese, proteggendo il futuro dalle minacce naturali sempre più frequenti e intense.

La strategia attuale si fonda su una visione “multirischio”, riconoscendo che l’Appennino centrale è vulnerabile a una complessa serie di pericoli: non solo terremoti, ma anche frane, alluvioni, dissesti idrogeologici e gli effetti sempre più marcati dei cambiamenti climatici.

Questo approccio si traduce in un massiccio investimento in opere di stabilizzazione dei versanti e di regimazione dei corsi d’acqua.

Oltre mille frane attive sono state oggetto di analisi approfondite, generando 242 studi di dettaglio che hanno permesso di pianificare interventi mirati, che spaziano dalla delocalizzazione di edifici a rischio, al consolidamento delle strutture esistenti, fino alla creazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

L’esperienza accumulata nel Centro Italia sta informando la nuova legge quadro per la Ricostruzione e la riduzione del rischio, un quadro normativo destinato a guidare gli interventi futuri e a promuovere la condivisione delle buone pratiche.

L’Usrc, in questo contesto, svolge un ruolo di coordinamento cruciale, partecipando attivamente alla definizione e all’implementazione delle attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNR) e in particolare al progetto NextAppennino, un’iniziativa volta a rafforzare la resilienza del territorio montano italiano.

NextAppennino mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, la creazione di nuove opportunità di lavoro e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell’Appennino, riducendo al contempo la vulnerabilità delle comunità locali.

Il futuro della resilienza italiana si gioca in questo laboratorio a cielo aperto.