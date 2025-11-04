Crisi Asm L’Aquila: Debito, Servizi a Rischio e Interrogativi

La gestione dell’Asm, l’azienda municipalizzata aquilana incaricata della gestione integrata dei rifiuti, è al centro di una crescente preoccupazione e di un acceso dibattito in consiglio comunale.

Un debito complessivo di nove milioni di euro, prevalentemente derivante da inadempienze verso i fornitori (circa sette milioni), sta mettendo a dura prova la tenuta finanziaria dell’azienda e solleva interrogativi sulla sua capacità di garantire la continuità del servizio essenziale di raccolta.

L’opposizione consiliare ha espresso forti riserve, sottolineando come la situazione debitoria non sia un mero problema contabile, ma una potenziale minaccia per l’erogazione del servizio pubblico, con ripercussioni negative sia per L’Aquila capoluogo che per i comuni limitrofi che si affidano all’Asm.

La crisi attuale si configura come la manifestazione più evidente di un quadro più ampio di problematiche strutturali che affliggono l’azienda.

Un simbolo tangibile di questa gestione problematica è rappresentato dal centro di raccolta di Centi Colella, rimasto inutilizzato nonostante le promesse di attivazione nel corso degli anni.

Questa incompiutezza strutturale è percepita come un indicatore del disinvestimento e della mancanza di visione strategica che caratterizzano la gestione dell’Asm, incarnando un sistema di priorità distorte.

L’opposizione ha intensificato la pressione sul sindaco Pierluigi Biondi, che ricopre contemporaneamente il ruolo di primo cittadino e di presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Regione Abruzzo.

Questo duplice incarico rende il sindaco direttamente responsabile della situazione, e l’opposizione ne chiede conto, esortandolo a fornire spiegazioni chiare e trasparenti.

Tra le principali preoccupazioni sollevate, spicca la possibilità di coinvolgere soggetti privati nella gestione dell’Asm, un’opzione che l’opposizione teme possa compromettere l’interesse pubblico e favorire logiche di profitto a scapito della qualità del servizio.

Inoltre, si interroga sul ruolo dell’amministratore unico, nominato a seguito di una carriera precedente come segretario generale del Comune, sollevando dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità.

Le difficoltà finanziarie dell’Asm non sono emerse di recente.

Il mancato rinnovo dei contratti di 14 lavoratori interinali, a causa dei debiti contratti con la società di somministrazione, aveva già segnalato un quadro economico fragile.

Il bilancio aziendale descrive apertamente una situazione allarmante, con un forte deficit di cassa e la paventata possibilità di interruzioni o gravi irregolarità nel servizio di raccolta, con potenziali rischi igienico-sanitari derivanti dall’accumulo di rifiuti.

Per affrontare con urgenza la criticità, l’opposizione consiliare ha formalmente richiesto la convocazione della Prima Commissione Bilancio e un Consiglio comunale aperto interamente dedicato all’Asm, al fine di garantire una discussione pubblica e trasparente sulle problematiche e sulle possibili soluzioni.

L’obiettivo è quello di esercitare un controllo democratico sull’operato dell’amministrazione e di tutelare l’interesse dei cittadini aquilani.