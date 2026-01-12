Crisi Depakin Chrono: Allarme Nazionale per Pazienti con Epilessia e Autismo

La carenza di Depakin Chrono 500 mg in granulato rappresenta una crisi terapeutica di rilevanza nazionale, particolarmente impattante per pazienti adulti affetti da epilessia e disturbi dello spettro autistico.

L’impossibilità di reperire questo specifico formato, l’unico praticabile per una significativa porzione di pazienti, emerge come una grave lacuna nel sistema sanitario italiano, denunciata con urgenza dall’associazione Autismo Abruzzo.

La difficoltà non si riduce a una mera questione logistica; si tratta di un rischio clinico concreto, intrinsecamente legato alla necessità di garantire la continuità terapeutica.

L’interruzione del trattamento farmacologico può innescare ricadute epilettiche potenzialmente pericolose, con conseguenze gravissime per la salute e la sicurezza dei pazienti, i quali spesso presentano comorbilità e fragilità che amplificano il rischio.

Le alternative farmacologiche esistenti non si rivelano adeguate per tutti i pazienti.

La deglutizione di compresse si rivela difficoltosa per molti, mentre il sapore sgradevole dello sciroppo ne ostacola l’assunzione.

Le bustine da 750 mg, infine, impediscono un dosaggio preciso per coloro che necessitano di quantità inferiori, rendendo difficile l’adeguamento della terapia individuale.

Questa limitazione è particolarmente significativa in contesti di disabilità complesse, dove la precisione della somministrazione farmacologica è cruciale per la gestione ottimale della condizione.

La carenza, attribuita da Sanofi a una limitata capacità produttiva presso il sito di fabbricazione, solleva interrogativi sulla pianificazione della produzione e sulla gestione della supply chain. La risposta delle istituzioni, tuttavia, appare finora inadeguata, lasciando famiglie e pazienti in una situazione di profonda incertezza e ansia, costretti a improvvisazioni terapeutiche con potenziali rischi per la salute.

L’associazione Autismo Abruzzo rivolge quindi un appello articolato a diversi attori.

A Sanofi si chiede un’azione immediata per garantire la distribuzione del granulato o, in alternativa, l’attivazione di una procedura di importazione straordinaria.

All’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) si richiede di agevolare e velocizzare l’accesso alle procedure di importazione, semplificando gli ostacoli burocratici.

Infine, alle istituzioni regionali e sanitarie si chiede un coordinamento rapido e mirato per implementare misure di emergenza che assicurino la continuità terapeutica, evitando che la fragilità di questi pazienti si traduca in una crisi sanitaria evitabile.

L’evento sottolinea, inoltre, la necessità di una maggiore resilienza nella filiera farmaceutica e di un’attenzione costante alle esigenze terapeutiche specifiche dei pazienti con patologie croniche e complesse.