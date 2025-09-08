Crisi in carcere: Abruzzo, la Garante chiede risposte urgenti

La convocazione urgente della Garante regionale abruzzese per i detenuti, Monia Scalera, a Pescara, il 17 settembre, non è un mero atto formale, ma il segnale di una profonda crisi che investe il sistema penitenziario abruzzese, in particolare la casa circondariale di Teramo.

Gli eventi recenti, che hanno visto coinvolti professionisti sanitari, agenti penitenziari e personale medico, hanno esacerbato tensioni latenti, illuminando una problematica strutturale che affligge l’intera realtà carceraria: l’inadeguata gestione della salute dei detenuti.

La Garante Scalera ha posto con chiarezza una verità ineludibile: la sanità penitenziaria non può essere relegata a una dimensione secondaria, a un capitolo marginale delle politiche penali.

Questa visione, lungi dall’essere un’esigenza assistenzialistica, è un imperativo di giustizia, sicurezza e, in ultima analisi, di coesione sociale.

La privazione del diritto fondamentale alla salute, sancito dalla Costituzione, non solo costituisce una violazione dei diritti umani, ma alimenta un clima di frustrazione e insicurezza che impatta negativamente sull’intera comunità carceraria, minando la sicurezza del personale operativo e aggravando le condizioni di vita dei detenuti.

La riunione convocata mira a innescare un dibattito costruttivo e a formulare risposte concrete, superando interventi emergenziali e soluzioni provvisorie che si sono dimostrate inefficaci.

Si tratta di affrontare le cause profonde del malcontento, che affondano le radici nella carenza di risorse umane e materiali, nella difficoltà di garantire un accesso tempestivo a cure specialistiche e nella precarietà delle condizioni igienico-sanitarie all’interno del carcere di Castrogno.

Al tavolo delle discussioni saranno presenti le figure istituzionali di più alto profilo: rappresentanti del governo regionale e locale, vertici dell’amministrazione penitenziaria, dirigenti sanitari della ASL di Teramo, il prefetto, il sindaco, i consiglieri regionali, il Tribunale di Sorveglianza e i sindacati della Polizia Penitenziaria.

Questo ampio coinvolgimento testimonia l’urgenza di una risposta coordinata e multidisciplinare, che integri competenze giuridiche, sanitarie, amministrative e di sicurezza.

L’intervento del Provveditore, prontamente attivato, sottolinea la centralità del problema e la necessità di un’azione rapida ed efficace.

Si tratta di un segnale positivo, ma è fondamentale che sia seguito da misure concrete e sostenibili nel tempo.

La tutela della salute all’interno delle mura carcerarie non è un favore, ma un dovere che lo Stato deve adempiere per garantire un sistema penitenziario equo e rispettoso dei diritti fondamentali.

Solo attraverso un approccio sistemico e lungimirante, che ponga al centro la dignità umana e il reinserimento sociale, sarà possibile trasformare il carcere di Castrogno da luogo di sofferenza e marginalizzazione a spazio di riabilitazione e speranza.

La garanzia di giustizia non può prescindere dalla salvaguardia dei diritti di ciascuno, anche di coloro che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità.