Crisi industriale nella Valle Peligna: un territorio all’incrocio.

La Valle Peligna si trova ad affrontare una fase critica, segnata da una profonda crisi industriale che trascende le semplici vertenze aziendali, configurandosi come una sfida strutturale per l’intero territorio aquilano.

L’accumulo di problematiche, incarnate dalle crisi di aziende come Marelli, Albasan, Sodecia, Coop, 3G e Cogesa, rivela una fragilità sistemica che richiede un approccio trasformativo, ben oltre le misure di gestione dell’emergenza.

La preoccupazione è amplificata dalla composizione demografica della forza lavoro coinvolta: una percentuale significativa dei lavoratori, spesso maturando esperienza e competenze preziose, si trova in una posizione vulnerabile, con minori opportunità di reinserimento professionale a causa dell’età e della necessità di riqualificazione in settori in rapida evoluzione.

È imperativo che le realtà produttive locali, figure di eccellenza nei settori farmaceutico e aerospaziale, assumano un ruolo proattivo e responsabile, non solo come destinatari di misure di supporto, ma come agenti di cambiamento.

Ciò implica la creazione di programmi incentivanti mirati a favorire l’assorbimento dei lavoratori in uscita, promuovendo al contempo investimenti in formazione e riqualificazione professionale.

Il recente corteo di protesta a Sulmona, espressione della sofferenza e della speranza delle comunità locali, ha messo in luce la necessità di un’azione concertata e decisa.

Un’azione che trascenda i confini istituzionali e coinvolga attivamente sindacati, rappresentanti politici, associazioni di categoria e cittadini.

Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, guidata dal Presidente Ezio Rainaldi, sottolinea l’importanza cruciale di una sinergia istituzionale che si traduca in politiche concrete e lungimiranti.

Non si tratta solo di rilanciare l’economia locale, ma di costruire un ecosistema favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese, capaci di generare occupazione qualificata e resilienza.

La creazione di un ambiente imprenditoriale competitivo richiede un investimento strategico in infrastrutture materiali (trasporti, energia, telecomunicazioni) e immateriali (innovazione, capitale umano, cultura).

La semplificazione burocratica, la riduzione dei tempi decisionali e l’adozione di politiche fiscali favorevoli sono altrettanto fondamentali.

Il riconoscimento dell’area come “complessa”, se accompagnato da una visione chiara e coordinata, può rappresentare un’occasione unica per innescare un processo di rigenerazione economica e sociale.

Questo implica un approccio integrato che tenga conto delle peculiarità del territorio, valorizzandone le risorse naturali e culturali, promuovendo l’innovazione tecnologica e sostenendo la transizione verso un’economia circolare.

Confindustria L’Aquila si impegna a partecipare attivamente a questo percorso, basato su dialogo, responsabilità e una visione condivisa del futuro, consapevole che la ripresa della Valle Peligna è un obiettivo imprescindibile per l’intera regione Abruzzo.