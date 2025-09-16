Cuore in Prima Linea: Prevenzione e Screening con (H) Open Week

Giornata Mondiale del Cuore: un’occasione per la prevenzione e la consapevolezza cardiovascolareIn concomitanza con la Giornata Mondiale del Cuore, celebrata ogni anno il 29 settembre, Fondazione Onda ETS e la ASL di Teramo promuovono l'(H) Open Week, un’iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione e a favorire l’accesso a servizi di screening e consulenza specialistica dedicati alle malattie cardiovascolari.

L’iniziativa si svolgerà dal 26 settembre al 2 ottobre, offrendo un’opportunità cruciale per informare, prevenire e diagnosticare precocemente patologie che rappresentano una delle principali cause di mortalità a livello globale e nazionale.

Le malattie cardiovascolari – comprendenti condizioni come aneurisma aortico addominale, infarto miocardico acuto, patologie valvolari, disfunzioni carotidee e problematiche venose – sono responsabili di un’altissima percentuale di decessi in Italia: ben il 35,8% del totale, con un impatto particolarmente gravoso sulle donne, dove la percentuale sale al 38,8%, e sugli uomini, con il 32,5%.

Questo dato sottolinea l’urgenza di interventi mirati a ridurre il rischio e migliorare la prognosi.

Un aspetto particolarmente rilevante è la crescente vulnerabilità delle donne dopo la menopausa, un periodo fisiologico che introduce cambiamenti ormonali e metabolici che possono favorire lo sviluppo di fattori di rischio cardiovascolare.

È quindi imperativo adottare strategie di prevenzione personalizzate e mirate a questo specifico gruppo di popolazione.

La prevenzione primaria, incentrata sulla promozione di stili di vita salutari, si rivela un pilastro fondamentale nella lotta contro le malattie cardiovascolari.

Altrettanto cruciale è la diagnosi precoce, soprattutto per gli individui che presentano fattori di rischio accertati.

Questi fattori includono una storia familiare di malattie cardiovascolari, l’avanzare dell’età, l’abitudine al fumo, l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, il diabete mellito, la sedentarietà, il sovrappeso, l’obesità e lo stress cronico.

L’interazione tra questi fattori può avere un effetto sinergico, aumentando esponenzialmente il rischio cardiovascolare.

L’iniziativa (H) Open Week si avvale del network “Bollino Rosa”, una rete di oltre 150 strutture sanitarie distribuite su tutto il territorio nazionale, impegnate a garantire servizi di alta qualità e accessibili per la salute del cuore.

Durante la settimana dedicata, queste strutture offriranno gratuitamente visite specialistiche, esami diagnostici, eventi informativi e colloqui personalizzati.

Il dettaglio dei servizi offerti è consultabile sul sito web www.

bollinirosa.

it, fornendo alla popolazione uno strumento semplice e immediato per accedere alle opportunità di screening e prevenzione.

Nello specifico, l’Ospedale Mazzini di Teramo ospiterà diverse iniziative: dal 26 settembre al 2 ottobre sarà possibile sottoporsi a visita con il chirurgo cardiovascolare (dalle 15:00 alle 15:30) nel reparto di Cardiochirurgia.

Il 29 settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, il servizio di Cardiologia offrirà visite cardiologiche e elettrocardiogrammi (dalle 14:30 alle 19:15) per la valutazione del rischio cardiovascolare.

L’Ospedale di Sant’Omero concluderà l’iniziativa il 2 ottobre con un convegno dedicato al rischio cardiovascolare nelle donne, un’occasione per approfondire le specifiche problematiche e le strategie di prevenzione rivolte a questo gruppo di popolazione.

La prenotazione per tutti i servizi offerti è obbligatoria e può essere effettuata seguendo le indicazioni riportate sul sito web Bollino Rosa.

L’iniziativa (H) Open Week rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare la consapevolezza della popolazione riguardo alle malattie cardiovascolari e per promuovere l’adozione di comportamenti salutari, contribuendo a ridurre il peso di queste patologie sulla salute pubblica.